Краснов поручил обеспечить выплатами детей военнослужащих независимо от прописки

Меры поддержки участников спецоперации и их семей могут предусматриваться и актами органов местного самоуправления, что дополнительно осложняет всю систему регулирования, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. В этой связи в будущем не исключены похожие ситуации и в других регионах, говорит он. «Можно предположить, что рассматриваемая проблема, скорее всего, наиболее характерна для тех регионов страны, в которых высокая численность участников спецоперации, а также для регионов, из которых участники СВО наиболее часто отправляются в зону боевых действий», – рассуждает он. По оценке директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, много людей ушли добровольцами или по мобилизации из национальных республик (Якутия, Бурятия, Хакасия, Татарстан, Башкирия), из регионов Сибири и республик Кавказа.