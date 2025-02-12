Краснов поручил обеспечить выплатами детей военнослужащих независимо от прописки

Краснов поручил обеспечить выплатами детей военнослужащих независимо от пропискиСтуденты лишаются пособий из-за отправки отцов на спецоперацию из других регионов
По итогам личного приема генпрокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить единый подход при обеспечении социальными выплатами в сфере образования детей участников специальной военной операции вне зависимости от места их регистрации. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Поводом послужила ситуация, с которой глава прокуратуры столкнулся 6 декабря 2024 г., в Челябинской области. Оказалось, что ежемесячные выплаты для студентов, чьи отцы ушли на спецоперацию, были положены только в случае подписания контракта с Минобороны в этом регионе. Отец 16-летнего подростка, обучающегося в Южно-Уральском государственном колледже, отправился в зону спецоперации не из Челябинской области, а из Орловской, где был прописан. Таким образом, молодой человек лишился пособия на Урале.
По региональному законодательству право на ежемесячную выплату (18 700 руб.) имели только члены семьи участников спецоперации, которые учатся очно в вузах, и при этом сам военнослужащий должен был иметь регистрацию по месту жительства в этом регионе. 27 декабря 2024 г. по инициативе Генпрокуратуры РФ в Челябинской области был принят закон, исключающий критерий прописки. По данным на конец 2024 г., мерами социальной поддержки сможет воспользоваться более 120 подростков в регионе. «Теперь прокурорам всех субъектов поручено провести проверку и обеспечить аналогичный подход к предоставлению мер поддержки детям участников спецоперации в сфере образования», – уточняется в сообщении Генпрокуратуры. «Ведомости» направили запрос в ведомство с просьбой уточнить, не поступали ли жалобы из других регионов, а также в фонд «Защитники Отечества».
Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова («Справедливая Россия») сообщила «Ведомостям», что получает обращения из разных регионов по этой теме – ситуация по стране схожая. Например, такие жалобы поступали из Мурманской, Владимирской и Белгородской областей.
Исполнительный директор «Союза отцов» Александр Заремба (на базе организации действует штаб мониторинга оказания юридической и другой помощи мобилизованным и участникам спецоперации) также подтвердил «Ведомостям», что такая проблема характерна для других регионов. Только на прошлой неделе в «Союз отцов» поступило несколько заявок в связи с подобными нарушениями. В частности, житель Нижегородской области отправился в зону боевых действий из Татарстана, в результате чего возникли проблемы с социальными выплатами для его ребенка. Подобные ситуации возникают, когда мужчины уходят в добровольческие отряды «Барс», поскольку такие подразделения есть не во всех регионах, добавил Заремба. «Практически все имеют проблему с социальными выплатами», – подчеркнул он.
Инициативу Краснова поддержал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Региональные законы должны быть приведены в соответствие [с поручением генпрокурора] вне зависимости от того, откуда человек пошел служить, заключив соответствующий контракт», – сказал он «Ведомостям».
Льготы для студентов, чьи отцы ушли на спецоперацию
В 2023 г. Минобрнауки направило рекомендательное письмо вузам по вопросам оказания адресных мер поддержки обучающимся, которые имеют статус участника спецоперации, и студентам, чьи родители принимают участие в боевых действиях.
Министерство рекомендовало предоставлять им материальную помощь, снижать стоимость обучения, предоставлять рассрочку по договору об оказании платных образовательных услуг, обеспечивать местами в общежитии. В регионах единоразовые выплаты студентам разнятся: например, в Архангельской области они достигают 50 000 руб., в Ивановской – 30 000 руб.
Меры поддержки участников спецоперации и их семей могут предусматриваться и актами органов местного самоуправления, что дополнительно осложняет всю систему регулирования, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. В этой связи в будущем не исключены похожие ситуации и в других регионах, говорит он. «Можно предположить, что рассматриваемая проблема, скорее всего, наиболее характерна для тех регионов страны, в которых высокая численность участников спецоперации, а также для регионов, из которых участники СВО наиболее часто отправляются в зону боевых действий», – рассуждает он. По оценке директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, много людей ушли добровольцами или по мобилизации из национальных республик (Якутия, Бурятия, Хакасия, Татарстан, Башкирия), из регионов Сибири и республик Кавказа.
Желающие подписать контракт с Минобороны могут сделать это в любом регионе независимо от регистрации. 13 января «Ведомости» писали, что будущие контрактники могут выбирать субъект для отправки в зону боевых действий, исходя из размера выплат. Самая большая единовременная региональная выплата (3,6 млн руб.) положена контрактникам в Самарской области. Она действует до 23 февраля.