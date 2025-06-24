Народную артистку Талызину похоронили на Ваганьковском кладбище
Народную артистку России Валентину Талызину похоронили на родственном захоронении Ваганьковского кладбища в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
24 июня в Театре Моссовета прошла гражданская панихида. Проститься с актрисой пришли ее родные, друзья и коллеги, включая художественного руководителя театра заслуженного деятеля искусств РФ Евгения Марчелли, режиссера Андрея Кончаловского и актрису Юлию Высоцкую.
21 июня Талызина умерла в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Сообщалось, что причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Театр Моссовета выразил соболезнования родным и близким артистки. Там назвали уход из жизни Талызиной огромной утратой для российского искусства и невосполнимой потерей для театра.
Соболезнования в связи с кончиной Талызиной также принес президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что память об артистке навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег и всех поклонников ее творчества.
Талызина родилась 22 января в 1935 г. в Омске. В 1954 г. поступила в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). После окончания обучения служила в Театре имени Моссовета, где работала последние годы. В театре сыграла более 40 центральных и главных ролей. Участвовала в спектаклях «Виндзорские насмешницы», «Дядюшкин сон», «Шторм», «Последняя жертва», «Черный гардемарин» и др. Талызина также исполнила около 100 ролей в кино- и телефильмах.