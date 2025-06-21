Умерла Валентина Талызина

Талызина родилась в 1935 г. в Омске. В 1954 г. поступила в ГИТИС, после окончания обучения служила в Театре имени Моссовета, где артистка работала последние годы. На сцене театра она сыграла более 40 центральных и главных ролей, рассказали в учреждении. Кроме того, Талызина исполнила около 100 ролей в кино- и телефильмах.