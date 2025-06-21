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Умерла Валентина Талызина

90-летний юбилей артистка отмечала на сцене Театра Моссовета
Ведомости

Народная артистка России Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет, сообщил Театр Моссовета в своем Telegram-канале.

О месте и времени прощания в театре пообещали сообщить дополнительно.

Талызина родилась в 1935 г. в Омске. В 1954 г. поступила в ГИТИС, после окончания обучения служила в Театре имени Моссовета, где артистка работала последние годы. На сцене театра она сыграла более 40 центральных и главных ролей, рассказали в учреждении. Кроме того, Талызина исполнила около 100 ролей в кино- и телефильмах.

«Кроме того, широкая эрудиция и глубокое знание литературы подтолкнули актрису на создание целого ряда поэтических программ, с которыми она выступала на концертных и театральных площадках в городах России и за рубежом. Валентина Талызина всегда много и увлеченно работала на радио, читая стихи, прозу и участвуя в радиоспектаклях», – говорится в публикации.

90-летний юбилей артистка отметила на сцене Театра Моссовета, где она сыграла графиню в «Волках и овцах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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