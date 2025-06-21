Умерла Валентина Талызина

Умерла Валентина Талызина90-летний юбилей артистка отмечала на сцене Театра Моссовета
Народная артистка России Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет, сообщил Театр Моссовета в своем Telegram-канале.
О месте и времени прощания в театре пообещали сообщить дополнительно.
Талызина родилась в 1935 г. в Омске. В 1954 г. поступила в ГИТИС, после окончания обучения служила в Театре имени Моссовета, где артистка работала последние годы. На сцене театра она сыграла более 40 центральных и главных ролей, рассказали в учреждении. Кроме того, Талызина исполнила около 100 ролей в кино- и телефильмах.
«Кроме того, широкая эрудиция и глубокое знание литературы подтолкнули актрису на создание целого ряда поэтических программ, с которыми она выступала на концертных и театральных площадках в городах России и за рубежом. Валентина Талызина всегда много и увлеченно работала на радио, читая стихи, прозу и участвуя в радиоспектаклях», – говорится в публикации.
90-летний юбилей артистка отметила на сцене Театра Моссовета, где она сыграла графиню в «Волках и овцах».