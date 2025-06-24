Госдума разрешила ГИБДД аннулировать уже выданные водительские права
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий ГИБДД аннулировать уже выданные водительские права. Документ направлен на усиление контроля за состоянием здоровья водителей.
Согласно документу, основанием для аннулирования прав может стать обнаружение противопоказаний к управлению транспортным средством (например, ухудшение зрения) во время прохождения медосмотра или диспансеризации.
На данный момент водители обязаны проходить медицинские осмотры с различной периодичностью в зависимости от категории транспортного средства и условий работы: раз в 10 лет при получении или продлении водительского удостоверения, раз в два года для периодических медосмотров, ежедневно для некоторых категорий водителей (например, перевозящих пассажиров или опасные грузы).
Теперь же появится возможность направлять водителей на внеочередное обследование в рамках диспансеризации или планового медосмотра.
«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование», – говорится в тексте закона.
Неявка на внеочередное медосвидетельствование станет основанием для аннулирования водительских прав. Информация о результатах медицинского освидетельствования будет передаваться в МВД России, где примут решение о возможном аннулировании удостоверения.
Ожидается, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 г. после одобрения Совфедом и подписания президентом. Также документ предусматривает подключение медкомиссий к единой базе Минздрава, куда будут поступать данные обо всех проверках граждан.
10 июня Госдума приняла законопроект об увеличении штрафа за отказ остановить машину по требованию полиции до 10 000 руб. Законопроект также предполагает введение повышенной административной ответственности за повторное нарушение данного правила.