Госдума разрешила ГИБДД аннулировать уже выданные водительские права

На данный момент водители обязаны проходить медицинские осмотры с различной периодичностью в зависимости от категории транспортного средства и условий работы: раз в 10 лет при получении или продлении водительского удостоверения, раз в два года для периодических медосмотров, ежедневно для некоторых категорий водителей (например, перевозящих пассажиров или опасные грузы).