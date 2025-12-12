В Керченском проливе собрано более 90% разлившегося мазута

Экспертные оценки РАН, Минприроды и других ведомств подтверждают, что устранено более 90% последствий разлива. В марте был полностью откачан мазут из выброшенной на мель кормы «Волгонефть-239», после чего конструкцию утилизировали. Осенью удалили основной объем мазута из носовой части судна.