В Керченском проливе собрано более 90% разлившегося мазута
Более 90% мазута, разлившегося после крушения двух танкеров в Керченском проливе, удалось собрать. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Виталия Савельева.
По данным Минтранса, с момента крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 г. в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе собрано свыше 185 000 т загрязненного песка и грунта. Минобрнауки продолжает прорабатывать технологии очистки пляжей в Анапе и Темрюкском районе.
Экспертные оценки РАН, Минприроды и других ведомств подтверждают, что устранено более 90% последствий разлива. В марте был полностью откачан мазут из выброшенной на мель кормы «Волгонефть-239», после чего конструкцию утилизировали. Осенью удалили основной объем мазута из носовой части судна.
Для локализации загрязнения в затонувших частях танкеров решено установить три коффердама: первый уже смонтирован, работы по двум другим продолжаются. После полного удаления мазута конструкции и остатки судов планируют утилизировать в 2026 г.
14 ноября стало известно, что апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 35,5 млрд руб. ущерба с владельца «Волгонефти-239» – ЗАО «Волгатранснефть».