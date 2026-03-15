Погода в Москве побила три температурных рекорда за неделю

10 марта Гидрометцентр сообщил, что в Москве на неделе ожидается апрельская погода. Днем воздух будет прогреваться до +10 и выше. В тот же день синоптики объявили начало метеорологической весны в Москве. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что среднесуточная температура воздуха впервые в 2026 г. перешагнет через нулевую отметку в сторону плюса, опережая климатический график на 10 суток.