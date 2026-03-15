Погода в Москве побила три температурных рекорда за неделю
Погода в столице побила три температурных рекорда за неделю – 12, 13 и 15 марта. Об этом заявили в Гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют, что температурные рекорды еще впереди, поскольку в Москве сохраняется «очень теплая» погода.
Антициклон к 15 марта «нагрел» приземный воздух до 9,9 градусов – это выше рекорда 2015 г. на 0,1 градус. «В то же время во вторник [17 марта] Московский регион окажется на периферии антициклона», – отметили в Гидрометцентре.
16 марта воздух в Москве прогреется до 12 градусов с южным ветром от 3 до 8 м/с, ночью опустится до -4. На следующий день, 17 марта, воздух прогреется до 11 градусов, днем будет облачно с прояснениями.
10 марта Гидрометцентр сообщил, что в Москве на неделе ожидается апрельская погода. Днем воздух будет прогреваться до +10 и выше. В тот же день синоптики объявили начало метеорологической весны в Москве. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что среднесуточная температура воздуха впервые в 2026 г. перешагнет через нулевую отметку в сторону плюса, опережая климатический график на 10 суток.