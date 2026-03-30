Суд оштрафовал рэпера Ганвеста за неуважение к обществу
Таганский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов) на 95 000 руб. за распространение информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. В тексте одного из треков Гоминов распространяет информацию, выражающую в неприличной форме явное неуважение к обществу.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на ответ МВД России по Санкт-Петербургу 17 февраля сообщала, что рэпер стал фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков. В случае подтверждения нарушений артисту может грозить административный штраф.
На следующий день стало известно, что концерты Ганвеста отменяют после возбуждения дела.