Минпросвещения утвердило 16 обязательных предметов для старшеклассников

В МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для инженерных специальностей. МФТИ сократил перечень олимпиад с 50 до 35 и ужесточил условия поступления без экзаменов: право на него сохранилось только за победителями. В МИФИ и РУДН заявления теперь принимают только через «Госуслуги», лично или по почте.