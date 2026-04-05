Минпросвещения утвердило 16 обязательных предметов для старшеклассников
Минпросвещения включилo в проект нового образовательнoго стандарта для 10–11-х классoв 16 oбязательных предметoв. Об этом сообщил «РИА Новости» эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методoв обучения имени Леднева Максим Костенко.
В список вошли русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура. Родной язык, родная литература и второй иностранный язык будут изучаться только по заявлению учеников или их родителей и при наличии условий в школе.
Костенко подчеркнул, что заставить ребенка учить два иностранных языка нельзя, если семья против. 31 марта сообщалось о планах сделать второй иностранный язык обязательным для школ. Якобы стандарт должен начать действовать 1 сентября 2027 г. Позднее Минпросвещения это опровергло. В ведомстве отмечали, что школьники могут изучать его на основании заявления старшеклассников или родителей.
В МГТУ имени Баумана физика стала обязательной для инженерных специальностей. МФТИ сократил перечень олимпиад с 50 до 35 и ужесточил условия поступления без экзаменов: право на него сохранилось только за победителями. В МИФИ и РУДН заявления теперь принимают только через «Госуслуги», лично или по почте.
В ряде вузов также были введены лимиты на коммерческие специальности, включая психологию, экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику и филологию.