Мурашко: в России стала доступна хирургическая помощь по ОМС при ожирении

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала мировую эпидемию ожирения одним из ключевых вызовов современности. В январе «Ведомости» выяснили, что количество россиян, которым впервые в жизни поставили диагноз ожирение, в 2024 г. составило 542 200 человек. Всего же ожирением на 2024 г. страдали 3 млн россиян. По данным Росстата, в расчете на 100 000 населения число впервые получивших диагноз ожирение в 2024 г. увеличилось на четверть по сравнению с предыдущим годом до 371 человека.