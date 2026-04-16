Мурашко: в России стала доступна хирургическая помощь по ОМС при ожирении
Россияне с ожирением теперь могут получить хирургическую помощь по ОМС, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время IV съезда Профсоюза работников здравоохранения РФ.
«Вопросы ожирения, где в программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В начале апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин также говорил, что россиянам стало доступно бесплатное лечение с использованием онковакцин в рамках ОМС. В перечень вошли лекарственная противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, противоопухолевая терапия метастатического колоректального рака с использованием пептидной вакцины «Онкопепт» и др.
В марте академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил, что по темпам нарастания ожирения Россия оказалась в первой десятке стран.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала мировую эпидемию ожирения одним из ключевых вызовов современности. В январе «Ведомости» выяснили, что количество россиян, которым впервые в жизни поставили диагноз ожирение, в 2024 г. составило 542 200 человек. Всего же ожирением на 2024 г. страдали 3 млн россиян. По данным Росстата, в расчете на 100 000 населения число впервые получивших диагноз ожирение в 2024 г. увеличилось на четверть по сравнению с предыдущим годом до 371 человека.