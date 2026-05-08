Минпросвещения разъяснило правила использования телефонов в детсадах

Федерального запрета на использование мобильных телефонов детьми в детских садах в России нет. Регулирование этого вопроса осуществляется непосредственно образовательной организацией и закрепляется внутренними правилами учреждения. Об этом ТАСС сообщила эксперт Минпросвещения, директор ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» Елена Приступа.

По словам представителя Минпросвещения, многочисленные исследования в сфере физиологии и развития детей показывают вероятность негативного влияния гаджетов на состояние здоровья несовершеннолетних. В связи с этим Приступа считает предпочтительным, чтобы воспитанники не приносили мобильные телефоны в дошкольные учреждения. Она отметила, что телефоны не относятся к средствам обучения или воспитания, а также могут использоваться детьми «не по назначению». Кроме того, режим работы детского сада и организация образовательного процесса не предполагают использование мобильных устройств во время пребывания ребенка в учреждении.

27 марта глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой ввести вход в интернет по паспорту. Предполагается, что ограничения защитят детей до 14 лет от мошенников.

Министр просвещения России Сергей Кравцов 24 марта рассказал, что вопрос о запрете телефонов детям до определенного возраста в России обсуждается, но окончательного решения пока нет. По его словам, в законе еще не прописали такие правила. При этом министр напомнил, что в России существует запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школах.

