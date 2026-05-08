Минпросвещения разъяснило правила использования телефонов в детсадах

По словам представителя Минпросвещения, многочисленные исследования в сфере физиологии и развития детей показывают вероятность негативного влияния гаджетов на состояние здоровья несовершеннолетних. В связи с этим Приступа считает предпочтительным, чтобы воспитанники не приносили мобильные телефоны в дошкольные учреждения. Она отметила, что телефоны не относятся к средствам обучения или воспитания, а также могут использоваться детьми «не по назначению». Кроме того, режим работы детского сада и организация образовательного процесса не предполагают использование мобильных устройств во время пребывания ребенка в учреждении.