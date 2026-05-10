В Таиланде пропал 34-летний мужчина из Ростовской области
Россиянин Валех Чингиз Оглы Гасанов пропал на Пхукете, сообщает в Facebook
По ее словам, 7 апреля 34-летний мужчина переехал на Пхукет из Чиангмая, где он жил больше года. 2 мая он позвонил маме из полицейского участка и сказал, что с него требуют штраф 5000-10 000 бат (11 000-23 000 руб.). Денег при себе у него не было. За что он был арестован, Валех не сообщил. Мама перевела ему деньги в полном объеме. После этого ростовчанин пропал и на связь не выходил.
Один человек с Пхукета вызвался помочь матери и съездил в полицейский участок на Патонг, где якобы держали Валеха. Однако офицер сказал, что мужчины с такими данными нет ни в списке задержанных, ни в списке выбывших.
В одном из телефонных разговоров с матерью Валех сообщил, что познакомился с местной тайкой. Ни места ее работы, ни имя мать не узнала.
В мае МИД России призвал граждан РФ с осторожностью относиться к объявлениям в интернете о найме на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, перевода и модельного бизнеса на территории Таиланда. Зачастую за заказчиками такой рекламы стоят преступные сообщества.
5 мая благодаря совместной работе посольства России в Мьянме, МВД РФ и местных властей двух женщин из России освободили из мошеннических колл-центров на территории Мьянмы и передали сотрудникам российского диппредставительства в Таиланде для дальнейшего возвращения на Родину.