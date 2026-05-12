ВОЗ не увидела признаков начала более масштабной вспышки хантавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не фиксирует признаков начала масштабной вспышки хантавируса Andes, но в ближайшие недели число зараженных может увеличиться. Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
«На данный момент нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки заболевания», – сказал он на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом (цитата по ТАСС).
При этом Гебрейесус предупредил, что ситуация может измениться из-за длительного инкубационного периода вируса.
Вспышка хантавируса произошла на борту круизного лайнера MV Hondius и привела к международной эвакуации пассажиров и введению карантинных мер в нескольких странах. 10 мая судно прибыло к острову Тенерифе на Канарских островах, после чего началась эвакуация пассажиров.
По данным CNN со ссылкой на ВОЗ, зарегистрированы как минимум девять случаев заражения, включая семь подтвержденных и два вероятных. Среди пассажиров лайнера скончались супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. Особое внимание специалистов вызвал штамм Andes – единственный известный вариант хантавируса, способный передаваться от человека к человеку.
ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин для людей, контактировавших с заболевшими, а также ежедневный мониторинг симптомов. При этом эксперты, на которых ссылались CNN и The Guardian, считают риск глобальной пандемии низким.