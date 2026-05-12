ВОЗ не увидела признаков начала более масштабной вспышки хантавируса

По данным CNN со ссылкой на ВОЗ, зарегистрированы как минимум девять случаев заражения, включая семь подтвержденных и два вероятных. Среди пассажиров лайнера скончались супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. Особое внимание специалистов вызвал штамм Andes – единственный известный вариант хантавируса, способный передаваться от человека к человеку.