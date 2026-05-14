Общество

В Москве избили съемочную группу «Рен ТВ»

Ведомости

На съемочную группу программы «Экстренный вызов» телеканала «Рен ТВ» напали и сломали технику, сообщили в Telegram-канале «Известий».

Корреспондент с оператором приехали к доктору, которая, по данным сотрудников телеканала, якобы сделала пациентке межбровный укол, после чего женщина потеряла зрение на один глаз. Журналисты хотели получить комментарий врача, но на месте на них напал неизвестный мужчина.

«Известия» заявили, что журналистов избили и отобрали у них телефоны.

Подобная ситуация произошла 9 апреля 2025 г. Съемочная группа «Рен ТВ» находилась в здании частной клиники, расположенной на Минской улице в Москве. У журналистов было редакционное задание, но сотрудник клиники воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности. После этого следователи возбудили уголовное дело по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на шесть лет.

