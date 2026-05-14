В Москве избили съемочную группу «Рен ТВ»

Подобная ситуация произошла 9 апреля 2025 г. Съемочная группа «Рен ТВ» находилась в здании частной клиники, расположенной на Минской улице в Москве. У журналистов было редакционное задание, но сотрудник клиники воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности. После этого следователи возбудили уголовное дело по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на шесть лет.