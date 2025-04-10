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После нападения на журналистов «Рен ТВ» в столичной медклинике возбуждено дело

Ведомости

Следователи в Москве возбудили уголовное дело после того, как журналисты телеканала «Рен ТВ» подверглись нападению в частной медицинской клинике. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

По данным ведомства, 9 апреля съемочная группа «Рен ТВ» находилась в здании частной клиники, расположенной на Минской улице в Москве. У журналистов было редакционное задание. Но сотрудник клиники воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности, отметили в СК.

После проверки следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на срок до шести лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В конце марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 144 и ст. 205 (террористический акт) УК РФ по факту гибели военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области. 35-летняя журналистка подорвалась на украинской мине, сообщала пресс-служба телеканала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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