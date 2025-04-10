После нападения на журналистов «Рен ТВ» в столичной медклинике возбуждено дело

После проверки следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на срок до шести лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.