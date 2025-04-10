После нападения на журналистов «Рен ТВ» в столичной медклинике возбуждено дело
Следователи в Москве возбудили уголовное дело после того, как журналисты телеканала «Рен ТВ» подверглись нападению в частной медицинской клинике. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.
По данным ведомства, 9 апреля съемочная группа «Рен ТВ» находилась в здании частной клиники, расположенной на Минской улице в Москве. У журналистов было редакционное задание. Но сотрудник клиники воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности, отметили в СК.
После проверки следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на срок до шести лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В конце марта Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 144 и ст. 205 (террористический акт) УК РФ по факту гибели военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области. 35-летняя журналистка подорвалась на украинской мине, сообщала пресс-служба телеканала.