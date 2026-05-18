Свыше 7000 человек эвакуировали на юге Китая из-за землетрясения
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Три человека пропали без вести, еще четверо – госпитализированы, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.
Стихийное бедствие случилось ранним утром 18 мая. ТАСС пишет со ссылкой на местные СМИ, что свыше 7000 человек были эвакуированы.
В пострадавший район направлены 51 пожарно-спасательная машина и 315 специалистов. Китайское управление по борьбе с землетрясениями объявило чрезвычайную ситуацию третьего уровня.