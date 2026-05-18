За три месяца по программе переселения в РФ вернулись 3814 соотечественников

В I квартале 2026 г. в Россию в рамках государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа вернулись 3814 человек, что на 480 (более 10%) меньше, чем годом ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы статистики.

Больше всего переселенцев прибыло из Казахстана (1126), Киргизии (367), Туркмении (363), Армении (307) и Узбекистана (291). На территории России встали на учет 217 соотечественников из Германии, 92 из Таджикистана, 49 из Армении, 44 из Узбекистана и 37 из Киргизии.

В I квартале 2025 г. число вернувшихся составляло 4295 человек, а в аналогичные периоды предыдущих лет этот показатель был заметно выше: 7885 в 2024 г., 8806 в 2023-м, 15 714 в 2022-м, 15 724 в 2021-м, 19 919 в 2020-м и 23 851 в 2019-м.

Госпрограмма содействия добровольному переселению соотечественников действует уже 19 лет. Она остается ключевым механизмом стимулирования переезда в Россию.

В сентябре 2025 г. указом президента России был конкретизирован перечень тех, кто может стать участником госпрограммы по переселению соотечественников. Переселенцами теперь могут стать лица, которые родились и проживали в РСФСР или на территории, относившейся к СССР, в пределах нынешних госграниц России и в прошлом имели гражданство Советского Союза.

