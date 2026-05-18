За три месяца по программе переселения в РФ вернулись 3814 соотечественников

В сентябре 2025 г. указом президента России был конкретизирован перечень тех, кто может стать участником госпрограммы по переселению соотечественников. Переселенцами теперь могут стать лица, которые родились и проживали в РСФСР или на территории, относившейся к СССР, в пределах нынешних госграниц России и в прошлом имели гражданство Советского Союза.