GMKN126,4-0,52%CNY Бирж.10,383-0,74%IMOEX2 617,07-0,88%RTSI1 161,98-0,88%RGBI119,4+0,19%RGBITR783,71+0,21%
В США не пустили пассажира из Конго из-за лихорадки Эбола

Белый дом не позволил доктору Питеру Стаффорду вернуться в США из Демократической Республики Конго в связи со вспышкой лихорадки Эбола. Это привело к задержке его эвакуации и лечения, пишет Reuters.

По данным агентства, Стаффорд заразился Эболой, когда лечил пациентов в Конго. Сейчас он проходит лечение в Германии. По словам руководителя группы реагирования на вспышку лихорадки Эбола в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США доктора Сатиша Пиллаи, еще шесть американских граждан из группы риска сейчас вывозятся из Конго в Германию и Чехию.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде. В организации отметили, что эта эпидемия не соответствует критериям «пандемической чрезвычайной ситуации». 19 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России нет угрозы распространения вируса Эбола.

