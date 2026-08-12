Защита Лерчек указала на отсутствие состава преступления
Защита блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) указала на отсутствие состава преступления в ее действиях и попросили отменить приговор по делу о выводе более 250 млн руб. в ОАЭ. Об этом «РИА Новости» сообщил ее адвокат Константин Третьяков.
Защита подала апелляционную жалобу на решение Гагаринского районного суда Москвы от 31 июля 2026 г. Адвокаты просят вынести в отношении Чекалиной оправдательный приговор.
11 августа Третьяков сообщал, что защита не смогла подать полноценную жалобу, так как не получила текст приговора – его не вручили ни блогеру, ни адвокатам в установленный пятидневный срок. По словам Третьякова, полный текст документа до сих пор не готов. Прокуратура уже выразила несогласие с решением и подала краткое апелляционное представление.
31 июля Чекалину приговорили к пяти годам условно и штрафу в 765 млн руб. Суд также запретил ей заниматься профессиональной деятельностью в интернете – управлять сайтами, продвигать ресурсы, зарабатывать на онлайн-платформах. Кроме того, блогер не может менять адрес без уведомления органов и обязана ежемесячно отмечаться в инспекции. Прокурор просил назначить Чекалиной наказание в виде шести лет условно. Сама она так и не признала вину.
В марте судебное разбирательство по делу Лерчек было приостановлено, когда у блогера обнаружили онкозаболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Бывший муж Чекалиной Артем Чекалин был приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье. 24 июля суд возобновил производство по делу Лерчек. Тогда же прокурор запросил пересмотр меры пресечения в отношении фигурантки с запрета определенных действий на домашний арест. Поводом для этого стало нарушение: блогер уехала в Санкт-Петербург из Москвы на несколько дней.