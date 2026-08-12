Защита Лерчек указала на отсутствие состава преступления

В марте судебное разбирательство по делу Лерчек было приостановлено, когда у блогера обнаружили онкозаболевание. Уголовное дело возбуждено по ст. 193.1 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Бывший муж Чекалиной Артем Чекалин был приговорен к семи годам лишения свободы по этой же статье. 24 июля суд возобновил производство по делу Лерчек. Тогда же прокурор запросил пересмотр меры пресечения в отношении фигурантки с запрета определенных действий на домашний арест. Поводом для этого стало нарушение: блогер уехала в Санкт-Петербург из Москвы на несколько дней.