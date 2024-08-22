СберМобайл охватил весь Северный Кавказ

«Мы обладаем максимальным покрытием сети среди операторов связи и скоростью передачи данных, что очень важно для СберМобайла и его абонентов. Кроме того, мы располагаем огромным опытом и экспертизой в области виртуальных мобильных операторов связи за счет развития на своей сети виртуального оператора Yota», — отмечает Александр Шинкарев, директор департамента по работе с операторами связи и роумингу МегаФона, — эти составляющие являются надежным фундаментом для успешной реализации совместного проекта со СберМобайлом».