Вниманию СМИ! Встреча FONBET и Паралимпийского комитета России

5 февраля в 16:00 в офисе Паралимпийского комитета России состоится встреча руководства ПКР, букмекерской компании FONBET и Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.



В рамках встречи будут обсуждены вопросы развития адаптивного спорта в Российской Федерации, вовлечения ветеранов СВО в Паралимпийское движение, проведения совместных мероприятий и другие.

Участники встречи:

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин.

Управляющий партнёр компании FONBET, Председатель попечительского совета благотворительной программы ДоброFON Валентин Голованов.

В ходе встречи состоится подписание договора между FONBET и Всероссийской Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на оказание благотворительной поддержки проведению первого тура чемпионата России по футболу ампутантов, финального этапа второго дивизиона чемпионата России по волейболу сидя и всероссийских соревнований по двум дисциплинам: баскетбол на колясках (3х3) и легкой атлетике.

Заявки на аккредитацию СМИ принимаются до 5 февраля 2025 года 12:00 (мск) на почту: press@paralymp.ru

Контактное лицо от Паралимпийского комитета России: руководитель Отдела по связям с общественностью Дмитрий Сазонов,

тел. +79267813821, почта: sdi@paralymp.ru