Сотрудники Alphabet зарабатывают около $200 000 в год

Это один из лучших результатов среди компаний из индекса S&P 500, но он сильно уступает Facebook

Mark Blinch / Reuters

Медиана зарплаты сотрудников Alphabet, материнской компании Google, превысила $197 000 в прошлом году. Это четвертый по величине результат среди компаний из индекса S&P 500, раскрывших такие данные. Но это примерно на 18% меньше медианы зарплат в ее конкуренте Facebook, где сотрудники зарабатывают около $240 000.

Относительно высокие зарплаты в одних из крупнейших технологических компаний свидетельствуют о борьбе за талантливых сотрудников в Кремниевой долине. Их зарплаты выше, чем в большинстве из 379 компаний из индекса S&P 500, которые к пятнице раскрыли данные о вознаграждении своих сотрудников. Медиана зарплат для всех этих компаний составила $69 205. У большинства технологических компаний зарплаты выше этого значения. Так, у половины из этих компаний медиана зарплат превышает $85 000. Хотя внутри сектора есть разделение между разработчиками программного обеспечения, где сотрудники зарабатывают больше, и производителями полупроводников и другого оборудования.

Наиболее высокий результат у биотехнологической компании Incyte, в которой работают 1208 человек. Там медиана зарплаты около $253 000. На третьем месте – между Facebook и Alphabet – идет компания Vertex Pharmaceuticals, где этот показатель превышает $211 000. При этом Facebook и Google значительно опережают другого интернет-гиганта Amazon, где медиана зарплат равна $28 446. Но большинство из полумиллиона сотрудников Amazon работают на складах, укомплектовывая и отправляя заказы потребителям. Поэтому у нее зарплаты больше соответствуют другим компаниям из сектора розничной торговли.

Стоит отметить, что у гендиректора Alphabet Ларри Пейджа зарплата в прошлом году составила только $1, как и у гендиректора Facebook Марка Цукерберга. Хотя общая компенсация Цукерберга, покрывающая расходы на безопасность и транспорт, превысила $8,8 млн, сообщила в апреле Facebook. Наиболее высокая общая компенсация среди топ-менеджеров Alphabet была у Эрика Шмидта, который в январе покинул пост председателя совета директоров. Она составила около $4,7 млн.

Alphabet в пятницу также призвала акционеров проголосовать против предложения одного из инвесторов, желающих, чтобы руководство компании изучило возможное неправомерное использование цифровых платформ Google, например для вмешательства в выборы в США.

Кроме того, сооснователь Google Сергей Брин в письме к акционерам затронул опасения, появившиеся в последнее время у регуляторов и освещаемые СМИ, по поводу рисков, которые представляет для общества технологический прогресс. «В мире были подняты очень правильные и уместные вопросы по поводу последствий этих достижений, - написал Брин. - Необходима важная дискуссия. В то время как я оптимистично смотрю на возможность применять технологии для решения самых больших проблем в мире, мы должны действовать с большой ответственностью, осторожностью и смирением».

Перевел Алексей Невельский

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