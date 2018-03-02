Гендиректор Blackstone за год заработал $800 млн

Шварцман является одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров публичных компаний Mark Lennihan / AP

Гендиректор инвесткомпании Blackstone Стивен Шварцман заработал в прошлом году по меньшей мере $800 млн. Это одно из крупнейших вознаграждений, полученных когда-либо руководителями публичных компаний, которое подчеркивает восстановление финансового сектора после кризиса.

Вероятно, доход Шварцмана превысил $800 млн, которые Blackstone указала в поданных регуляторам документах. Так как в этот раз они впервые не учитывают доходы от его личных инвестиций в фонды Blackstone. Шварцман любит отмечать, что его оклад равен $350 000, что соответствует зарплатам менее опытных специалистов его компании. Хотя за последние пять лет он заработал более $3,2 млрд, в том числе в виде дивидендов. Для сравнения: медиана зарплаты, которую Blackstone выплатила примерно 2360 своим сотрудникам, равна $218 449.

Шварцман является одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров публичных компаний. В 1987 г. компенсация «короля мусорных облигаций» Майкла Милкена в Drexel превысила $550 млн. В 2010 г. основатель хедж-фонда Paulson & Co. Джон Полсон заработал более $5 млрд благодаря удачной ставке на падение стоимости субстандартных ипотечных облигаций во время финансового кризиса.

Вознаграждения руководителей банков и других финансовых организаций росли в последние годы на фоне ралли на фондовом рынке. Средняя компенсация гендиректоров Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America и Morgan Stanley в прошлом году выросла на 17% до $25,3 млн. Blackstone тоже извлекла выгоду из роста фондовых и долговых рынков. Также она воспользовалась тем, что банки стали меньше заниматься такими видами бизнеса, как специализированное кредитование, заняв их место там. На конец 2017 г. активы под управлением Blackstone составляли $434,1 млрд.

Руководители технологических и энергетических компаний тоже смогли хорошо заработать в последние годы. Марк Цукерберг получил $3,3 млрд в 2013 г., воспользовавшись опционами на продажу акций Facebook. Ричард Д. Киндер, сооснователь занимающейся нефте- и газопроводами Kinder Morgan, также благодаря опционам заработал $1,1 млрд в 2011 г.

Что касается конкурентов Blackstone, то сооснователи KKR Генри Крэвис и Джордж Робертс заработали более $170 млн каждый в 2017 г. Леон Блэк, Джошу Хэррис и Марк Роуэн из Apollo Global Management получили $209 млн, $132 млн и $101 млн соответственно.

Некоторые специалисты скептично относятся к крупным вознаграждениям топ-менеджеров с Уолл-стрит на фоне слабого роста зарплат и беспокойства по поводу неравенства в США. «Разве это означает, что эти люди работали лучше? Нет, это показывает лишь, что они оказались в нужное время в нужном месте», — говорит Розанна Лэндис Уивер из фирмы As You Sow, защищающей интересы акционеров.

Перевел Алексей Невельский