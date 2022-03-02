HP приостановила поставки в Россию

Происходящее на фоне военной спецоперации России на Украине, когда крупнейшие международные компании отказываются от поставок своей продукции в Россию, можно назвать торговой блокадой, говорит ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. За этим последует изменение цепочек поставок, товары будут проходить через Китай. «Пропускная способность границы уменьшится в 25–30 раз. Электроника не является товаром первой необходимости. Соответственно, ее сюда не повезут сейчас, повезут другие товары», –отмечает аналитик. Поэтому даже ноутбуки от китайских производителей, крупнейшими из которых являются Lenovo и Honor, которые не объявляли о приостановке отгрузок продукции в Россию, также могут на какое–то время исчезнуть с прилавков, считает эксперт.