Газета
Технологии

HP приостановила поставки в Россию

Из–за ухода американцев рынок потеряет пятую часть ноутбуков
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Charles Krupa / AP

Производитель офисной техники и ноутбуков Hewlett-Packard вслед за Dell, Apple и Ericsson приостановил отгрузку товаров в Россию, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил представитель компании. Заказ техники на сайте HP также недоступен.

«Компания приостановила отгрузки позиций, попавших под ограничения. Мы внимательно изучаем требования администрации США на предмет любого влияния, которое может сказаться на деятельности компании в регионе», – сообщил представитель HP. Сейчас компания сосредоточена на «поддержке сотрудников, партнеров и их близких, которые могут оказаться в сложной ситуации», добавил он.

Hewlett–Packard – один из крупнейших в мире производителей принтеров, сканеров, моноблоков, ноутбуков, мониторов и другой офисной техники, а также комплектующих к ней. Выручка компании в 2021 г. по всему миру составила $65 млрд.

Apple приостановила продажи и работу Apple Pay в России

Ранее поставки в Россию из–за обострения ситуации на Украине приостановили Ericsson, Nokia, Apple, Dell и ряд других технологических компаний.

По оценке ритейлера «Связной», на ноутбуки HP приходится свыше 20% продаж на рынке в этом сегменте, это самый популярный производитель у покупателей. Эти продажи формируют до 18% выручки ритейлеров в сегменте ноутбуков.

Происходящее на фоне военной спецоперации России на Украине, когда крупнейшие международные компании отказываются от поставок своей продукции в Россию, можно назвать торговой блокадой, говорит ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. За этим последует изменение цепочек поставок, товары будут проходить через Китай. «Пропускная способность границы уменьшится в 25–30 раз. Электроника не является товаром первой необходимости. Соответственно, ее сюда не повезут сейчас, повезут другие товары», –отмечает аналитик. Поэтому даже ноутбуки от китайских производителей, крупнейшими из которых являются Lenovo и Honor, которые не объявляли о приостановке отгрузок продукции в Россию, также могут на какое–то время исчезнуть с прилавков, считает эксперт.

Сомневается в таком прогнозе глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, китайская электроника вряд ли исчезнет из магазинов, но на фоне отсутствия конкуренции китайские компании могут поднять цены на свою продукцию, в этом случае электроника может вырасти в цене более чем в два раза, опасается эксперт.

Муртазин прогнозирует кратный рост рынка подержанных устройств. Уже сейчас спрос на такую технику вырос вдвое, отмечает Муртазин. «Я думаю, вторичный рынок будет нашим основным», – резюмировал он.

«Если американская техника будет поставляться серыми схемами, например через Китай, то наценка на нее будет в несколько раз. По большому счету мы можем оказаться в ситуации, когда техника подорожает в несколько раз», – заявил Кусков.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных