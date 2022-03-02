HP приостановила поставки в Россию

HP приостановила поставки в РоссиюИз–за ухода американцев рынок потеряет пятую часть ноутбуков
Производитель офисной техники и ноутбуков Hewlett-Packard вслед за Dell, Apple и Ericsson приостановил отгрузку товаров в Россию, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник и подтвердил представитель компании. Заказ техники на сайте HP также недоступен.
«Компания приостановила отгрузки позиций, попавших под ограничения. Мы внимательно изучаем требования администрации США на предмет любого влияния, которое может сказаться на деятельности компании в регионе», – сообщил представитель HP. Сейчас компания сосредоточена на «поддержке сотрудников, партнеров и их близких, которые могут оказаться в сложной ситуации», добавил он.
Hewlett–Packard – один из крупнейших в мире производителей принтеров, сканеров, моноблоков, ноутбуков, мониторов и другой офисной техники, а также комплектующих к ней. Выручка компании в 2021 г. по всему миру составила $65 млрд.
Ранее поставки в Россию из–за обострения ситуации на Украине приостановили Ericsson, Nokia, Apple, Dell и ряд других технологических компаний.
По оценке ритейлера «Связной», на ноутбуки HP приходится свыше 20% продаж на рынке в этом сегменте, это самый популярный производитель у покупателей. Эти продажи формируют до 18% выручки ритейлеров в сегменте ноутбуков.
Происходящее на фоне военной спецоперации России на Украине, когда крупнейшие международные компании отказываются от поставок своей продукции в Россию, можно назвать торговой блокадой, говорит ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. За этим последует изменение цепочек поставок, товары будут проходить через Китай. «Пропускная способность границы уменьшится в 25–30 раз. Электроника не является товаром первой необходимости. Соответственно, ее сюда не повезут сейчас, повезут другие товары», –отмечает аналитик. Поэтому даже ноутбуки от китайских производителей, крупнейшими из которых являются Lenovo и Honor, которые не объявляли о приостановке отгрузок продукции в Россию, также могут на какое–то время исчезнуть с прилавков, считает эксперт.
Сомневается в таком прогнозе глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, китайская электроника вряд ли исчезнет из магазинов, но на фоне отсутствия конкуренции китайские компании могут поднять цены на свою продукцию, в этом случае электроника может вырасти в цене более чем в два раза, опасается эксперт.
Муртазин прогнозирует кратный рост рынка подержанных устройств. Уже сейчас спрос на такую технику вырос вдвое, отмечает Муртазин. «Я думаю, вторичный рынок будет нашим основным», – резюмировал он.
«Если американская техника будет поставляться серыми схемами, например через Китай, то наценка на нее будет в несколько раз. По большому счету мы можем оказаться в ситуации, когда техника подорожает в несколько раз», – заявил Кусков.