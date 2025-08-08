Крупному бизнесу запретят использовать иностранные «облака» с осени 2027 года

Крупному бизнесу запретят использовать иностранные «облака» с осени 2027 годаС таким предложением выступило Минцифры, Минпромторг не против
Минцифры предлагает установить запрет на использование иностранных корпоративных облачных сервисов и программного обеспечения (ПО) в информационных системах хранения и обработки персональных данных с 1 сентября 2027 г. Это следует из письма, направленного министром цифрового развития Максутом Шадаевым министру промышленности и торговли Антону Алиханову от 7 августа 2025 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Запрет не коснется малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей (ИП) и физических лиц, уточняет Шадаев в письме. Полной блокировки доступа к иностранному ПО предложением Минцифры также не предусмотрено. По мнению министра, это «не представляется обоснованным», следует из письма.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры по поводу письма. Представитель Минпромторга рассказал «Ведомостям», что в регуляторе согласны с подходом о необходимости поэтапного введения ограничений на использование иностранного ПО в работе государственных органов и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Как отмечает Шадаев в документе, практика массового использования крупными российскими корпорациями зарубежных облачных цифровых платформ «вызывает особую озабоченность». Эти платформы, объясняет он, используют для поддержки коммуникации, разработки и размещения корпоративных приложений, а также для обработки данных в готовых облачных бизнес-сервисах.
Облачные сервисы позволяют использовать вычислительные ресурсы и программы, которые расположены не на локальных, а на удаленных серверах и доступны через интернет. Среди иностранных облачных сервисов в корпоративных структурах наиболее распространены Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform и проч.
Свое предложение Шадаев объяснил рисками утраты доступа и компрометации информации, которая хранится на серверах таких сервисов за пределами РФ. Текущим законодательством не предусматривается обязанность по использованию российского ПО в информационных системах хранения и обработки персональных данных, что «создает дополнительные угрозы для их сохранности», говорится в письме.
Поэтому Минцифры предлагает ввести поэтапный запрет на использование для каждой категории и класса таких решений и сервисов с учетом зрелости и конкурентоспособности имеющихся для них российских аналогов, а соответствующие законопроекты разработать совместно с Минпромторгом и другими ведомствами к 1 мая 2026 г.
Сейчас в России действует запрет на использование иностранных облачных сервисов только для госструктур.
Он был установлен поправками к закону «О связи», которые вступили в силу 1 сентября 2024 г. Для таких систем могут использоваться только отечественные подрядчики из числа хостинг-провайдеров, включенных в реестр Минцифры.
Впервые о возможности поэтапного ограничения доступа к зарубежным облачным сервисам, у которых уже есть российские аналоги, для бизнеса Шадаев заявлял 29 мая 2025 г. на Tadviser Summit. Тогда он в ответ на реплику гендиректора IVA Technologies Станислава Иодковского о сохранении деятельности зарубежных компаний предложил рассмотреть возможность их ограничения. «Президент сказал: будем душить», – напомнил Шадаев на Tadviser Summit.
Тогда же представитель Минцифры уже объяснял «Ведомостям», что подобный запрет коснется исключительно крупных корпоративных облачных сервисов иностранных компаний, у которых уже есть российские аналоги и которые применяются для внутреннего использования организаций в рабочих целях.
Согласно национальному проекту «Экономика данных», куратором которого выступает Минцифры, не менее 80% российских организаций в ключевых отраслях должны полностью перейти на отечественное ПО к 2030 г. С этой целью в России с 1 января 2025 г. вступил в силу запрет на использование иностранного ПО в объектах КИИ.
Введение нового ограничения, пишет Шадаев в письме Алиханову, позволит стимулировать спрос на российские программные решения и облачные сервисы и ускорит переход российских компаний на их использование.
Если такой запрет будет установлен, российские облачные сервисы ждет ощутимый рост спроса, потому как бизнес до сих пор продолжает пользоваться зарубежными сервисами по инерции, несмотря на риски, говорит исполнительный директор «МТС линк» Павел Потехин. В компаниях знают о возможности отключения зарубежных решений, даже тех, на которые у них приобретены долгосрочные лицензии, продолжает он. Кроме того, с отключениями уже сталкивались во многих российских компаниях, напоминает эксперт: организации теряли важную информацию и переходили на отечественные сервисы экстренно.
Многие крупные компании уже закупили российские решения для онлайн-коммуникаций, но при этом продолжают ежедневно использовать привычные зарубежные коммуникационные платформы вроде Microsoft Teams, где хранятся в том числе персональные и корпоративные данные, говорит он.
2022-й существенно ускорил процесс миграции на отечественные облачные решения: санкционные ограничения, сложности с оплатой зарубежных сервисов, а также приостановка работы некоторых международных провайдеров сделали переход на российские аналоги критически важным для российского бизнеса, говорит заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel Сергей Пимков. В 2023–2024 гг. организации, начавшие переход ранее, адаптировали бизнес-процессы к новым платформам и решали точечные задачи, и сегодня этот этап можно считать завершенным для большинства корпораций, которые запланировали перейти на российские решения.
Срок импортозамещения иностранных программных продуктов к сентябрю 2027 г. кажется реалистичным, считает Потехин.