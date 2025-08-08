Крупному бизнесу запретят использовать иностранные «облака» с осени 2027 года

Если такой запрет будет установлен, российские облачные сервисы ждет ощутимый рост спроса, потому как бизнес до сих пор продолжает пользоваться зарубежными сервисами по инерции, несмотря на риски, говорит исполнительный директор «МТС линк» Павел Потехин. В компаниях знают о возможности отключения зарубежных решений, даже тех, на которые у них приобретены долгосрочные лицензии, продолжает он. Кроме того, с отключениями уже сталкивались во многих российских компаниях, напоминает эксперт: организации теряли важную информацию и переходили на отечественные сервисы экстренно.