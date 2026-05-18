«Гостех 2.0» будет работать на решениях провайдера облачных технологий Cloud.ru

«Гостех 2.0» будет работать на решениях провайдера облачных технологий Cloud.ruПримерную стоимость контракта эксперты оценили в несколько миллиардов рублей
Облачный провайдер Cloud.ru станет подрядчиком платформы «Гостех 2.0», на базе которой федеральные и муниципальные ведомства могут создавать госинформсистемы по принципу конструктора. Это позволит государственным заказчикам и разработчикам ГИСов поддерживать непрерывную работу сервисов в облаке и ускорить разработку новых решений. Об этом «Ведомостям» рассказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). О партнерстве облачный провайдер договорился с ООО «Единая цифровая платформа» (ЕЦП; единственный исполнитель закупок Минцифры и ФКУ «Государственные технологии» в 2025–2027 гг. для реализации функций оператора платформы) и Cloud.ru на конференции 18 мая 2026 г.
Разработчики получат набор сервисов в максимально короткие сроки, а ГИСы могут размещаться в множественных средах с гарантией безопасности данных, уточнил «Ведомостям» генеральный директор ООО «ЕЦП» Алексей Стержантов. Участие Cloud.ru в проекте позволит быстрее и проще запускать новые государственные сервисы, в том числе на базе ИИ, и обеспечивать высокий уровень их безопасности», подчеркнул он.
Раскрывать сумму контракта Лобоцкий не стал. Государственные контракты такого уровня характеризуются высокой капиталоемкостью, отмечает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Скорее всего, речь идет о контракте порядка 4–7 млрд руб.
Вероятно, речь идет не о фиксированном контракте, а о рамочном соглашении с оплатой фактически потребляемых ресурсов (OPEX-модель), считает ведущий эксперт в области ИИ «Университета 2035» Ярослав Селиверстов. Учитывая масштаб инфраструктуры «Гостеха», годовая стоимость владения может исчисляться миллиардами рублей, считает он.
Предыдущие попытки «реанимировать» «Гостех» разбивались о разногласия между корпорациями-исполнителями, судебные тяжбы и инертность устаревшей архитектуры, утверждает Селиверстов.
Для «Гостеха» гибридная модель, предоставляемая Cloud.ru, особенно важна, поскольку государственные системы изначально предъявляют разные требования к безопасности, производительности и доступности, говорит эксперт ГК Softline (технический директор MD Audit, SL Soft FabricaONE.Al) Юрий Тюрин. Критичные ГИСы и чувствительные данные можно держать в защищенном периметре, а менее чувствительные сервисы, пиковые нагрузки или разработку – выносить в публичное облако, что снижает капитальные затраты, ускоряет запуск новых сервисов и позволяет масштабироваться без закупки «железа», говорит он.
Модернизация позволит сделать платформу более технологичной и удобной для государства и разработчиков, уточнил «Ведомостям» представитель Минцифры. В частности, это позволит автоматизировать заказ государственных информационных систем, расширить участие российских ИТ-компаний в развитии платформы и добавить новые сервисы, говорят в ведомстве. Новая версия платформы будет адаптирована под легкое использование сервисов искусственного интеллекта, которые также будут предоставляться по сервисной модели, резюмировал представитель ведомства.
Как создавался «Гостех»
В 2020 г., писал «Коммерсантъ», Сбербанк совместно с правительством создавали цифровую платформу для взаимодействия граждан и бизнеса с государством под названием «Гостех» на решении банка Platform V. В 2021 г. курировавший тогда IT-отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на ЦИПР, заявил, что «Гостех» должен будет стать открытым «маркетплейсом» решений, через который «любой разработчик софта может разработать прикладной сервис и разместить его на платформе». Тогда же он отметил, что в системе госуправления работало около 500 различных ГИС, на поддержку которых в год тратилось около 60 млрд руб. «Гостех» должен был решить эту проблему и исключить дублирование сервисов. В октябре 2021 г. Чернышенко представил идеологию «Гостеха». В презентации вице-премьера проект был оценен в 460 млрд руб.
Первый сервис на платформе был запущен в 2022 г. – им стало «Федеральное имущество онлайн». В правительстве рассчитывали, что с развитием платформы на нее перейдут все ГИС, но пока «тотального «Гостеха» не случилось из-за сопротивления отдельных ведомств и из-за того, что оценки затрат на инфраструктуру и безопасность переросли ожидаемую правительством экономию, писал «Коммерсантъ» в сентябре 2023 г.
В связи с этим в сентябре 2025 г. вице-премьер Дмитрий Григоренко представил обновленный формат платформы – «ГосТех 2.0». Ее ключевыми преимуществами, по словам чиновника, стали полная автоматизация процедур заказа государственных информационных систем, а также создание конкурентной среды за счет включения в платформу IT-решений от различных российских разработчиков.
Сейчас функционирование «Гостеха» регулируют указ президента № 231 от 31 марта 2023 г. и положение о платформе, утвержденное постановлением правительства № 2338 от 16 декабря 2022 г. Согласно постановлению от 2023 г., разрабатывать «Гостех» пополам должны были «Ростелеком» и Сбербанк. В ноябре 2025 г. Минцифры подготовило законопроект, который позволит федеральным и региональным органам государственной власти быстро и эффективно создавать ГИС и цифровые сервисы. В декабре он был принят в первом чтении.
В декабре 2025 г. правительство назначило «Ростелеком» единственным исполнителем осуществляемых Минцифры России в 2026 – 2027 гг. закупок работ, услуг, необходимых для создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем (ГИС) на единой цифровой платформе РФ «Гостех», в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства. Также «Ростелеком» назначен единственным исполнителем осуществляемых федеральным казенным учреждением (ФКУ) «Государственные технологии» в 2025 – 2027 гг. закупок работ, услуг, необходимых для создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем на платформе «ГосТех». ФКУ также является оператором «Гостеха».
Тем же постановлением ООО «Единая цифровая платформа» (ЕЦП) назначено единственным исполнителем осуществляемых Минцифры России и/или ФКУ «Государственные технологии» в 2025-2027 гг. и необходимых для реализации функций оператора платформы «ГосТех» закупок. Структура владения ООО «ЕЦП» в ЕГРЮЛ раскрывает только 50% – они принадлежат АО «Вестелком», конечным бенефициаром которого выступает «Ростелеком».
Представитель «Сбера» уточнил, что банк продолжает выступать технологическим партнером государства и участвует в стратегическом развитии платформы. ООО «ЕЦП» создано «Сбером» в партнерстве с «Ростелекомом» для этой цели, добавил он.
Сейчас на «Гостехе» работают 52 федеральные и региональные системы, еще 30 сервисов находятся в разработке или опытной эксплуатации, сообщал в сентябре 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии о развитии единой цифровой платформы «Гостех».
«Ведомости» направили запрос в «Ростелеком» и Сбербанк.