«Гостех 2.0» будет работать на решениях провайдера облачных технологий Cloud.ru

В 2020 г., писал «Коммерсантъ», Сбербанк совместно с правительством создавали цифровую платформу для взаимодействия граждан и бизнеса с государством под названием «Гостех» на решении банка Platform V. В 2021 г. курировавший тогда IT-отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на ЦИПР, заявил, что «Гостех» должен будет стать открытым «маркетплейсом» решений, через который «любой разработчик софта может разработать прикладной сервис и разместить его на платформе». Тогда же он отметил, что в системе госуправления работало около 500 различных ГИС, на поддержку которых в год тратилось около 60 млрд руб. «Гостех» должен был решить эту проблему и исключить дублирование сервисов. В октябре 2021 г. Чернышенко представил идеологию «Гостеха». В презентации вице-премьера проект был оценен в 460 млрд руб.