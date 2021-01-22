В Visa оценили перспективы оплаты по QR-кодам в России

Около двух лет назад Visa разрабатывала модель оплаты по QR-коду в российских магазинах. Бернер рассказал, что сейчас «настолько сильно начали развиваться мобильные платежи, что это [QR-платежи] не имеет большого смысла, то есть мы не увидели в этом большой перспективы». По его мнению, в России скорее будут расти платежи смартфоном: страна уже обогнала многие государства по уровню использования платежей телефоном. Бернер пояснил, что платежи по QR-коду популярны там, где не очень хорошее качество интернета, высокая стоимость терминалов для приема карт или комбинация этих условий.