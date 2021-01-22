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В Visa оценили перспективы оплаты по QR-кодам в России

Ведомости

Платежная система Visa не видит перспектив развития платежей по QR-кодам в России, сообщил РБК со ссылкой на главу Visa в России Михаила Бернера. Компания не видит спроса на такую технологию у бизнеса, банков и клиентов, отметил он. 

Около двух лет назад Visa разрабатывала модель оплаты по QR-коду в российских магазинах. Бернер рассказал, что сейчас «настолько сильно начали развиваться мобильные платежи, что это [QR-платежи] не имеет большого смысла, то есть мы не увидели в этом большой перспективы». По его мнению, в России скорее будут расти платежи смартфоном: страна уже обогнала многие государства по уровню использования платежей телефоном. Бернер пояснил, что платежи по QR-коду популярны там, где не очень хорошее качество интернета, высокая стоимость терминалов для приема карт или комбинация этих условий. 

Глава компании добавил, что такая технология для клиента сложнее в использовании, чем оплата смартфоном. 

Ранее Бернер спрогнозировал рост безналичных платежей в России до 90% в ближайшие три-четыре года. Сейчас доля таких платежей составляет 70%. По мнению ЦБ, через три-пять лет доля безналичных платежей достигнет 75%.

Ранее по теме: В Visa спрогнозировали рост доли безналичных платежей в России до 90%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных