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В Visa спрогнозировали рост доли безналичных платежей в России до 90%

Ведомости

Доля безналичных платежей в России может достигнуть 90% в ближайшие три-четыре года, сообщил РБК со ссылкой на гендиректора платежной системы Visa в России Михаила Бернера. Сейчас доля безналичных платежей в России составляет 70%.

«Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%. В Скандинавии уже достаточно долгий период времени безналичные платежи составляют более 90% <...> Россия сделала очень существенный рывок вперед, в особенности за последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей», — отметил Бернер. 

Представитель Центробанка сообщил изданию, что по итогам девяти месяцев 2020 г. доля безналичных платежей в торговой рознице составила 69,4%. В ЦБ считают, что по итогам года показатель превысит 70%. По мнению регулятора, показатель продолжит расти и через три-пять лет достигнет 75%. 

В ноябре прошлого года «Сбер» оценил количество отказавшихся от наличных денег россиян. Их доля, согласно исследованию, достигла 39% – это на 5 п.п. выше, чем до пандемии коронавируса.

Ранее по теме: «Сбер» оценил долю отказавшихся от наличных денег россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных