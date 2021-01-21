В Visa спрогнозировали рост доли безналичных платежей в России до 90%

«Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%. В Скандинавии уже достаточно долгий период времени безналичные платежи составляют более 90% <...> Россия сделала очень существенный рывок вперед, в особенности за последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей», — отметил Бернер.