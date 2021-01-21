В Visa спрогнозировали рост доли безналичных платежей в России до 90%
«Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%. В Скандинавии уже достаточно долгий период времени безналичные платежи составляют более 90% <...> Россия сделала очень существенный рывок вперед, в особенности за последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей», — отметил Бернер.
Представитель Центробанка сообщил изданию, что по итогам девяти месяцев 2020 г. доля безналичных платежей в торговой рознице составила 69,4%. В ЦБ считают, что по итогам года показатель превысит 70%. По мнению регулятора, показатель продолжит расти и через три-пять лет достигнет 75%.
В ноябре прошлого года «Сбер» оценил количество отказавшихся от наличных денег россиян. Их доля, согласно исследованию, достигла 39% – это на 5 п.п. выше, чем до пандемии коронавируса.