Минцифры разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за утечки данных
Минцифры разрабатывает законопроект, в котором предлагается установить уголовную ответственность для представителей компаний за тяжкие последствия утечек персональных данных, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.
«Есть тема о том, чтобы ввести уголовную ответственность для тех, кто утечки допустил, если это повлекло самые тяжкие последствия. А есть история с ответственностью — пока, я так понимаю, еще нет решения, уголовной или административной, — именно для тех, кто дальше незаконно распространяет персональные данные», — рассказал Хинштейн.
Он пояснил, что под тяжкими последствиями имеется в виду, что человек скончался или стал инвалидом после утечки персональных данных.
Накануне Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных и ужесточении требований к операторам обработки информации. Согласно документу, оператор обязан будет в течение суток сообщить органам власти об утечке данных, предоставить описание скомпрометированных данных и контактное лицо. В течение трех суток компания должна будет предоставить результаты внутренней проверки и информацию об ответственных за утечку, если их выявили.
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