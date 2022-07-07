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Минцифры разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за утечки данных

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Минцифры разрабатывает законопроект, в котором предлагается установить уголовную ответственность для представителей компаний за тяжкие последствия утечек персональных данных, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна.

«Есть тема о том, чтобы ввести уголовную ответственность для тех, кто утечки допустил, если это повлекло самые тяжкие последствия. А есть история с ответственностью — пока, я так понимаю, еще нет решения, уголовной или административной, — именно для тех, кто дальше незаконно распространяет персональные данные», — рассказал Хинштейн.

Он пояснил, что под тяжкими последствиями имеется в виду, что человек скончался или стал инвалидом после утечки персональных данных.

Накануне Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных и ужесточении требований к операторам обработки информации. Согласно документу, оператор обязан будет в течение суток сообщить органам власти об утечке данных, предоставить описание скомпрометированных данных и контактное лицо. В течение трех суток компания должна будет предоставить результаты внутренней проверки и информацию об ответственных за утечку, если их выявили.

Ранее по теме: Операторов персональных данных могут обязать сообщать об утечках в течение дня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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