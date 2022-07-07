Минцифры разрабатывает законопроект об уголовной ответственности за утечки данных

«Есть тема о том, чтобы ввести уголовную ответственность для тех, кто утечки допустил, если это повлекло самые тяжкие последствия. А есть история с ответственностью — пока, я так понимаю, еще нет решения, уголовной или административной, — именно для тех, кто дальше незаконно распространяет персональные данные», — рассказал Хинштейн.