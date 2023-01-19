Шадаев: позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

В мае прошлого года в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание» министр говорил, что российские власти не планируют закрывать YouTube. По его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. О том, что в России по-прежнему нет планов по блокировке YouTube, Шадаев заявлял еще прошлой осенью.