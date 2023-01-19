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Шадаев: позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Ведомости

Позиция Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по поводу блокировки видеохостинга YouTube не изменилась, заявил глава ведомства Максут Шадаев. В Минцифры неоднократно говорили об отсутствии планов закрывать площадку.

«Позиция Минцифры по этой части не поменялась», – сказал Шадаев (цит. по «РИА Новости»).

В мае прошлого года в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание» министр говорил, что российские власти не планируют закрывать YouTube. По его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. О том, что в России по-прежнему нет планов по блокировке YouTube, Шадаев заявлял еще прошлой осенью.

Ранее член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что отключение YouTube на территории России возможно, потому что подобные ресурсы распространяют враждебную информацию.

До этого зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что в Госдуме пока не обсуждается вопрос о блокировке YouTube. Он считает, что российские власти должны воздействовать на «отдельную продукцию» в YouTube, которая является вредоносной, но добиваться этого нужно не путем блокировки всего портала.

Ранее по теме: В Госдуме предостерегли от попыток блокировать YouTube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных