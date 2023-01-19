Шадаев: позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась
Позиция Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по поводу блокировки видеохостинга YouTube не изменилась, заявил глава ведомства Максут Шадаев. В Минцифры неоднократно говорили об отсутствии планов закрывать площадку.
«Позиция Минцифры по этой части не поменялась», – сказал Шадаев (цит. по «РИА Новости»).
В мае прошлого года в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание» министр говорил, что российские власти не планируют закрывать YouTube. По его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. О том, что в России по-прежнему нет планов по блокировке YouTube, Шадаев заявлял еще прошлой осенью.
Ранее член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что отключение YouTube на территории России возможно, потому что подобные ресурсы распространяют враждебную информацию.
До этого зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что в Госдуме пока не обсуждается вопрос о блокировке YouTube. Он считает, что российские власти должны воздействовать на «отдельную продукцию» в YouTube, которая является вредоносной, но добиваться этого нужно не путем блокировки всего портала.