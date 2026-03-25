Политика

Мишустин и премьер Казахстана обсудили в Астане использование ИИ в рамках ЕАЭС

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели в Астане встречу в преддверии заседания Евразийского экономического союза. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в сфере использования искусственного интеллекта (ИИ), сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, участники детально рассмотрели предложения казахстанской стороны. Казахстан в этом году официально председательствует в органах Евразийской экономической комиссии. Готовится текст совместного заявления по использованию искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.

«Мы поддерживаем инициативы Казахстана и считаем их крайне важными для развития нашей страны, для развития нашего союза, и считаем, что очень важно сегодня уделять внимание безопасному использованию технологий искусственного интеллекта», – отметил Оверчук.

