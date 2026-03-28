Запуск лунной миссии может быть отложен из-за выброса плазмы на Солнце
На Солнце зафиксирован крупный выброс плазмы, который может отразиться на сроках запуска пилотируемого корабля к Луне. Старт миссии, в ходе которой экипаж из четырех человек впервые за полвека выйдет за пределы защитного магнитного поля Земли, запланирован в ночь на 2 апреля. Об этом сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным специалистов, особое внимание к солнечной активности связано с тем, что на дальних траекториях космический аппарат может оказаться непосредственно внутри облака плазмы, которое окутает планету на несколько суток. На околоземных орбитах воздействие космической погоды носит вторичный характер.
В ИКИ РАН подчеркивают, что пока вероятность прихода плазмы к Земле оценивается как низкая. По предварительным данным, центр облака отклоняется от направления на нашу планету под углом около 60 градусов и смещен вниз, поэтому возможны лишь краевые касания внешними периферийными частями выброса. Однако специалисты не исключают, что на Солнце начинается системный рост активности, который может продлиться всю следующую неделю.
28 марта ученые представят расчет движения плазмы. От его результатов будет зависеть окончательное решение о переносе старта. Подобный прецедент уже был в ноябре 2025 г.: NASA перенесло запуск марсианской миссии ESCAPADE из-за солнечной активности.