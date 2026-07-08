В Mах появилась возможность создавать каналы для всех пользователей

Один аккаунт позволяет создать до пяти публичных каналов. Для этого нужно перейти в раздел «Чаты», нажать «+», выбрать «Создать канал», добавить фото, название и описание. По умолчанию канал приватный, но его можно сделать публичным через настройки, выбрав свободный никнейм. Для публичного канала потребуется цифровой ID – его можно оформить сразу при создании.