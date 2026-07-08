Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
JNOS24,88+8,17%CNY Бирж.11,201-0,74%IMOEX2 182,46-0,36%RTSI903,14-0,36%RGBI112,51+1,23%RGBITR750,85+1,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В Mах появилась возможность создавать каналы для всех пользователей

Ведомости

Mах начал поэтапно внедрять функцию создания каналов для всех пользователей. Об этом пресс-служба мессенджера сообщила каналу New Media.

Один аккаунт позволяет создать до пяти публичных каналов. Для этого нужно перейти в раздел «Чаты», нажать «+», выбрать «Создать канал», добавить фото, название и описание. По умолчанию канал приватный, но его можно сделать публичным через настройки, выбрав свободный никнейм. Для публичного канала потребуется цифровой ID – его можно оформить сразу при создании.

Функция постепенно становится доступна пользователям Android. Версии для десктопа и веб-версии появятся позднее. В пресс-службе подтвердили, что функция находится в тестовом режиме.

7 июля представитель Max сообщил «Ведомостям», что бизнес-партнеры мессенджера теперь могут пользоваться платформой в формате мини-приложения. По его данным, уже более 500 000 организаций стали партнерами мессенджера.

В июне доступ к платформе для партнеров Мax открыли россиянам со статусом самозанятых. Новый функционал стал доступен более чем 16 млн предпринимателей, зарегистрированным в этом налоговом режиме.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте