В Mах появилась возможность создавать каналы для всех пользователей
Mах начал поэтапно внедрять функцию создания каналов для всех пользователей. Об этом пресс-служба мессенджера сообщила каналу New Media.
Один аккаунт позволяет создать до пяти публичных каналов. Для этого нужно перейти в раздел «Чаты», нажать «+», выбрать «Создать канал», добавить фото, название и описание. По умолчанию канал приватный, но его можно сделать публичным через настройки, выбрав свободный никнейм. Для публичного канала потребуется цифровой ID – его можно оформить сразу при создании.
Функция постепенно становится доступна пользователям Android. Версии для десктопа и веб-версии появятся позднее. В пресс-службе подтвердили, что функция находится в тестовом режиме.
7 июля представитель Max сообщил «Ведомостям», что бизнес-партнеры мессенджера теперь могут пользоваться платформой в формате мини-приложения. По его данным, уже более 500 000 организаций стали партнерами мессенджера.
В июне доступ к платформе для партнеров Мax открыли россиянам со статусом самозанятых. Новый функционал стал доступен более чем 16 млн предпринимателей, зарегистрированным в этом налоговом режиме.