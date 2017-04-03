«Сургутнефтегаз» получил первый убыток по РСБУ с 1995 года

Ни разу за прошедшие 22 года «Сургутнефтегаз» не получал убытка по РСБУ за год, и вот из-за укрепления рубля в 2016 г. убыток компании составил 104,8 млрд руб., следует из ее отчета. За первое полугодие 2016 г., когда рубль укрепился к доллару на 15% до 63,99 руб., «Сургутнефтегаз» получил убыток по РСБУ в сумме 142 млрд руб. Таким образом, за второе полугодие компания заработала чистую прибыль в сумме 37,2 млрд руб., хотя укрепление рубля продолжилось (курс вырос до 61,27 руб.).

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