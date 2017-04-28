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«Сургутнефтегаз» пострадал от сильного рубля

За 2016 год компания потеряла 438,6 млрд рублей на курсовых разницах
«Сургутнефтегаз» пострадал от сильного рубля
«Сургутнефтегаз» пострадал от сильного рубля
ТАСС

По итогам 2016 г. чистый убыток «Сургутнефтегаза» составил 62,1 млрд руб. В прошлом году была прибыль – 761,6 млрд руб. Больше всего компания потеряла на курсовых разницах: 438,6 млрд руб., следует из отчетности компании за прошлый год.

Операционная прибыль «Сургутнефтегаза» выросла на 6,7% до 260,5 млрд руб., следует из отчета. Компания получила финансовый доход на 116,8 млрд руб. А денежные средства и их эквиваленты увеличились на 1,6% до 107,5 млрд руб.

Позволит ли чистый убыток «Сургутнефтегазу» заплатить высокие дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции – не ясно
«Сургутнефтегаз» впервые с 1995 г. получил чистый убыток за год
Из-за укрепляющегося рубля «денежная подушка» «Сургутнефтегаза» уменьшилась на 342,5 млрд рублей

Убыток – бумажный, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. Обусловлен ростом стоимости рубля по отношению к доллару, говорит он. С конца 2015 г. рубль подорожал с 72,88 руб. до 60,66 руб. за доллар, следует из отчета «Сургутнефтегаза». В 2014 и 2015 гг., когда рубль падал по отношению к доллару, компания получала бумажную прибыль - ⁠⁠⁠845,9 млрд и 583 млрд руб. соответственно, напоминает Корнилов.

Количество средств на депозитах компании снизилось на 11,6% до 2,2 трлн руб. Депозиты размещены в крупнейших банках, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, отмечает компания.

Риск от валюты

«Сургутнефтегаз» отмечает, что валютный риск является значительным для компании и может оказывать влияние на финансовые и производственные результаты ее деятельности. Финансовые активы группы размещаются на депозитных счетах преимущественно в долларах США. Таким образом, изменения курса рубля к иностранной валюте могут ухудшить финансовые результаты деятельности «Сургутнефтегаза», признается компания.

Кубышка «Сургутнефтегаза» перевалила за $19 млрд
Кубышка «Сургутнефтегаза» перевалила за $19 млрд. Но проценты с депозитов и чистая прибыль компании снижаются. Ей давно пора разбить копилку, отмечают эксперты

Но бумажный убыток не окажет значительного влияния на стоимость «Сургутнефтегаза», верит Корнилов. Компания с начала торгов подорожала на 0,34% до 1 тлрн руб. (вслед за рынком ММВБ, который прибавил 0,36%).

Ни разу за прошедшие 22 года «Сургутнефтегаз» не получал убытка по РСБУ за год, и вот из-за укрепления рубля в 2016 г. убыток компании составил 104,8 млрд руб., следует из ее отчета. За первое полугодие 2016 г., когда рубль укрепился к доллару на 15% до 63,99 руб., «Сургутнефтегаз» получил убыток по РСБУ в сумме 142 млрд руб. Таким образом, за второе полугодие компания заработала чистую прибыль в сумме 37,2 млрд руб., хотя укрепление рубля продолжилось (курс вырос до 61,27 руб.).

Позволит ли чистый убыток «Сургутнефтегазу» заплатить высокие дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции – не ясно, говорил директор Small Letters Виталий Крюков. Дивидендная политика компании предусматривает, что выплаты по привилегированным акциям составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ и платятся они на 25% уставного капитала (доля привилегированных акций). Но если дивиденды на привилегированные акции меньше, чем дивиденды на обыкновенные, то тогда держатели привилегированных бумаг получают право голоса. По данным Московской биржи, около 73% привилегированных акций «Сургутнефтегаза» находятся в свободном обращении и примерно 25% обыкновенных акций. Правда, дивидендная политика «Сургутнефтегаза» предусматривает, что при вынесении на голосование вопроса о дивидендах компания ориентируется на финансовые результаты, внешние и внутренние факторы компании, а также интересы дальнейшего развития.

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