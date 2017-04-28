«Сургутнефтегаз» пострадал от сильного рубля

По итогам 2016 г. чистый убыток «Сургутнефтегаза» составил 62,1 млрд руб. В прошлом году была прибыль – 761,6 млрд руб. Больше всего компания потеряла на курсовых разницах: 438,6 млрд руб., следует из отчетности компании за прошлый год.

Операционная прибыль «Сургутнефтегаза» выросла на 6,7% до 260,5 млрд руб., следует из отчета. Компания получила финансовый доход на 116,8 млрд руб. А денежные средства и их эквиваленты увеличились на 1,6% до 107,5 млрд руб.

Убыток – бумажный, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. Обусловлен ростом стоимости рубля по отношению к доллару, говорит он. С конца 2015 г. рубль подорожал с 72,88 руб. до 60,66 руб. за доллар, следует из отчета «Сургутнефтегаза». В 2014 и 2015 гг., когда рубль падал по отношению к доллару, компания получала бумажную прибыль - ⁠⁠⁠845,9 млрд и 583 млрд руб. соответственно, напоминает Корнилов.

Количество средств на депозитах компании снизилось на 11,6% до 2,2 трлн руб. Депозиты размещены в крупнейших банках, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, отмечает компания.

Риск от валюты

«Сургутнефтегаз» отмечает, что валютный риск является значительным для компании и может оказывать влияние на финансовые и производственные результаты ее деятельности. Финансовые активы группы размещаются на депозитных счетах преимущественно в долларах США. Таким образом, изменения курса рубля к иностранной валюте могут ухудшить финансовые результаты деятельности «Сургутнефтегаза», признается компания.

Но бумажный убыток не окажет значительного влияния на стоимость «Сургутнефтегаза», верит Корнилов. Компания с начала торгов подорожала на 0,34% до 1 тлрн руб. (вслед за рынком ММВБ, который прибавил 0,36%).

Ни разу за прошедшие 22 года «Сургутнефтегаз» не получал убытка по РСБУ за год, и вот из-за укрепления рубля в 2016 г. убыток компании составил 104,8 млрд руб., следует из ее отчета. За первое полугодие 2016 г., когда рубль укрепился к доллару на 15% до 63,99 руб., «Сургутнефтегаз» получил убыток по РСБУ в сумме 142 млрд руб. Таким образом, за второе полугодие компания заработала чистую прибыль в сумме 37,2 млрд руб., хотя укрепление рубля продолжилось (курс вырос до 61,27 руб.).

Позволит ли чистый убыток «Сургутнефтегазу» заплатить высокие дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции – не ясно, говорил директор Small Letters Виталий Крюков. Дивидендная политика компании предусматривает, что выплаты по привилегированным акциям составляют 10% от чистой прибыли по РСБУ и платятся они на 25% уставного капитала (доля привилегированных акций). Но если дивиденды на привилегированные акции меньше, чем дивиденды на обыкновенные, то тогда держатели привилегированных бумаг получают право голоса. По данным Московской биржи, около 73% привилегированных акций «Сургутнефтегаза» находятся в свободном обращении и примерно 25% обыкновенных акций. Правда, дивидендная политика «Сургутнефтегаза» предусматривает, что при вынесении на голосование вопроса о дивидендах компания ориентируется на финансовые результаты, внешние и внутренние факторы компании, а также интересы дальнейшего развития.