Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: «Газпром» никак не выберется из зимы
«Газпром» пожинает плоды длинной зимы
Добыча и экспорт «Газпрома» продолжают бить рекорды, несмотря на лето
- Артур Топорков
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Европа и Россия восстанавливают запасы газа в хранилищах после длинной зимы
Waltraud Grubitzsch / DPA / AP
«Газпром» продолжает экспортировать газ в Европу рекордными темпами. По данным компании, в июле 2017 г. в дальнее зарубежье было экспортировано 15,1 млрд куб. м газа, что на 15% больше показателя 2016 г. В общей сложности с начала 2017 г. поставки российского газа в Европу выросли на 12,6% до 110,8 млрд куб. м, а суммарные поставки за календарный год превысили 191 млрд куб. м. Для сравнения: в 2016 г. «Газпром» поставил европейским потребителям 179,3 млрд куб. м газа, что стало рекордным показателем за последние годы.
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