Natura Siberica решила производить ассоциирующиеся с Сибирью парфюмы

Компания хотела создать ароматы, ассоциирующиеся с Сибирью Natura Siberica

Продажи парфюмерии Natura Siberica начнутся с сентября, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании «Первое решение» Андрей Трубников. «Первое решение» выпускает косметику и бытовую химию под брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Lactimilk, Organic People, Planeta Organica и др. Сейчас у компании 65 магазинов в России: 35 Natura Siberica, 28 Organic Shop, по одному магазину Planeta Organica и Agafia Shop. За рубежом работает около 10 собственных магазинов Natura Siberica.

Компания хотела создать ароматы, ассоциирующиеся с Сибирью, например кедр, можжевельник, сосна, объясняет Трубников. В коллекции четыре аромата: женский Safran De Siberie («Сибирский шафран»), мужской Danse Du Shaman («Танец шамана») и два унисекс – Siberie Mon Amour («Сибирь, любовь моя») и Nuit En Siberie («Ночь в Сибири»), перечисляет представитель «Первого решения» Виталий Козленков. Они будут продаваться в фирменных магазинах Natura Siberica; стоимость – 6500 руб. за 100 мл, добавил он. По словам Козленкова, техническое задание компания разрабатывала сама, однако духи будут производиться во французском Грасе. Имя производителя он не раскрыл.

«Первое решение» рассматривает конкурентами селективную парфюмерию: Serge Lutens, Byredo, Lubin, L’Artisan Parfumeur, говорит Козленков. Natura Siberica уже зарекомендовала себя среди российских потребителей: у этого бренда есть постоянные покупатели, при правильном продвижении они смогут конкурировать как с масс-маркетом, так и с нишевой парфюмерией, говорит зампред правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. Natura Siberica выигрывает в цене, если сравнивать с нишевыми ароматами, но продажи будут зависеть от качества композиции, флакона, звучания ингредиентов и состава, продолжает она. Российский потребитель входит в тройку лидеров в мире по расходам на продукцию в категории красоты и уделяет большое внимание выбору бренда при покупке парфюмерии, замечает гендиректор Coty в категории парфюмерии люкс Деннис Мартин (бренды духов Gucci, Hugo Boss, Lacoste и др.).

Конкурент Natura Siberica – компания Lush в конце 2017 г. планирует перезапустить и расширить линейку парфюмерии, говорит гендиректор и совладелец «Лаш раша» Дмитрий Азаров. Lush, по его словам, импортирует ароматы из Великобритании. Цена Lush варьируется в зависимости от объема: стоимость флакона 30 мл начинается от 1750 руб., говорит Азаров.

Российский рынок парфюмерии в 2016 г. вырос на 11,5% до 96,9 млрд руб. (см. график). Он продолжит расти и в 2017 г., по прогнозам – до 102,3 млрд руб. (+5,6%).