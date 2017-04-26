Российский косметический бренд впервые будет представлен в отеле Four Seasons

В спа московского отеля Four Seasons Moscow с апреля представлен российский косметический бренд Natura Siberica. В Amnis Spa появились четыре спа-ухода для взрослых и один для детей, разработанные Natura Siberica для отеля. Также Natura Siberica специально для отеля разработала линию косметических продуктов для взрослых и детей Frozen Siberian Cedar. Она включает шесть средств по уходу за телом (скраб, мыло, крем для взрослых и гель для душа, молочко для тела и шампунь для детей) на основе органических экстрактов и масел дикорастущих растений Сибири.

Локальные косметические марки, как правило, представлены в каждом спа отелей сети Four Seasons. Задача отеля — с их помощью дать возможность иностранным гостям получить необычный опыт, связанный со страной, в которую они приехали, рассказал «Ведомостям» директор Amnis Spa Дамир Марич. Для российского отеля в этом контексте логично было придумать не классический уход, а что-то с использованием местных натуральных ингредиентов, что-то, связанное с русской баней, продолжает Марич. Поэтому Natura Siberica и Amnis Spa разработали уходы с сибирскими травами и ягодами, свежевыжатым кедровым маслом, икрой рыб, водорослями и грязями. Процедуры назвали «банями» и стали использовать традиционные хвойные лапники. Уходы Natura Siberica дороже, чем остальные процедуры Amnis Spa: три процедуры стоимостью 25 000 и одна - 30 000 руб., детский уход стоит 9000 руб.

Four Seasons Для процедур Natura Siberica в Amnis Spa сделали отдельный кабинет 1/4 Four Seasons Все компоненты спа-уходов смешиваются непосредственно перед началом процедуры на глазах у клиента с учетом его пожеланий 2/4 Four Seasons Помимо них для процедур используется линия косметики, разработанная специально для отеля 3/4 Four Seasons В меню Amnis Spa пять процедур Natura Siberica - четыре для взрослых и одна детская 4/4

Идея работать с российской маркой косметики появилась у Дамира Марича давно. В Amnis Spa не хватало местной продукции, поэтому подходящего партнера стали искать почти с момента открытия спа, на поиски ушел почти год. Решение о партнерстве принимало руководство московского отеля - согласие от головного офиса в данном случае не нужно, потому что директора спа каждого из отелей могут принимать такие решения самостоятельно, им предоставлена свобода действий. Других кандидатов кроме Natura Siberica не рассматривали - подход и история марки понравились руководству отеля с самого начала, в процессе работы соответствие Natura Siberica уровню Four Seasons подтвердилось, уточняет Марич.

В спа другого российского отеля сети - Four Seasons Line Palace в Санкт-Петербурге - сейчас работают с двумя косметическими брендами: венгерской Omorovicza и итальянской Santa Maria Novella, указано на сайте гостиницы. На запрос «Ведомостей» о возможных планах работы с российской маркой в отеле не ответили.

Спа-центр в Four Seasons Hotel Moscow открылся в сентябре 2015 г. И на момент открытия, и сейчас Amnis Spa - самый крупный спа в Москве: на площади в почти 3000 кв. м расположены 14 процедурных кабинетов, бассейн с панорамной крышей, мужская и женская зоны оздоровления и релаксации c финской сауной, хаммамом, холодными бассейнами, гидромассажными ваннами, душевыми с функцией хромотерапии, а также круглосуточный фитнес-центр. Стоимость процедур для лица в Amnis Spa – от 13 000 руб. Также в спа доступны членские карточки, на шесть месяцев и на год, в которые включены посещение всех спа-зон, 15%-ная скидка на процедуры, круглосуточный доступ в тренажерный зал, две тренировки с персональным тренером, спортивная форма и ее химчистка, один массаж и одна процедура в Hair Spa Institute Kerastase. Карта на шесть месяцев стоит 420 000 руб.