СБУ снова обвинила Rusal в преднамеренном уничтожении комбината в Запорожье

В СБУ отчитались о расследовании уголовного дела против Rusal Максим Стулов / Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) снова обвинила UC Rusal в причастности к преднамеренному уничтожению Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК). В 2015 г. 68% акций ОАО «ЗАлК», которые принадлежали российской компании, решением Верховного суд Украины были переданы в собственность государства, Rusal оспорил это решение. Сейчас Rusal расценил заявление СБУ как попытку политического давления в связи с иском, который компания подала против властей Украины в Международный суд по защите инвестиций.

СБУ сообщила, что следствие объявило о подозрениях в адрес девяти участников международной преступной группы, которая обвиняется в намеренном уничтожении производства на ЗАлК «в интересах конкурентов из России». По версии следствия, эта деятельность началась в 2006 г., когда контрольный пакет комбината приобрели структуры, «первоначально связанные с российским бизнесом», а затем на предприятии был сформирована «организованная группа» представителей и менеджеров российского Rusal. В частности, подозреваемые организовали остановку в 2009 г. рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства, что должно было привести к полному уничтожению оборудования. Два года спустя подозреваемые обеспечили передачу дочернего предприятия ЗАлКа - Глуховского карьера кварцитов - компаниям, аффилированным с UC Rusal. В 2015 г., перед возвращением комбината в собственность государства, подозреваемые расконсервировали и ликвидировали основные фонды предприятия, что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции, считают в СБУ. На комбинате тогда было демонтировано и вывезено ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передано компании, подконтрольной российским бизнес-структурам.

Общий ущерб стране от действий подозреваемых СБУ оценила примерно в $39 млн и 100 млн гривен.

Один из подозреваемых арестован, следует из сообщения СБУ. Бывший директор завода находится под персональным обязательством. Среди подозреваемых трое граждан России.

«Компания расценивает эти неправомерные действия как попытку политического давления в ответ на иск, поданный Rusal против правительства Украины в международный суд по защите инвестиций (ICSID)», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Rusal

В 100 млн гривен два года назад СБУ оценила имущество, которое было вывезено с ЗАлКа с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. О том, что UC Rusal преднамеренно уничтожил экономический потенциал комбината, СБУ впервые заявила именно тогда, в июле 2015 г. В июне 2015 г. Верховный суд Украины вернул 68% акций ОАО «ЗАлК», которые принадлежали российской компании, в собственность Украины, однако уже после решения суда сотрудники СБУ обнаружили и блокировали новую попытку вывоза с комбината оборудования, в связи с чем и было открыто уголовное производство.

Тогда в Rusal объясняли, что производство на ЗАлКе поэтапно останавливалось в 2009–2014 гг. «в связи с высокими тарифами на электроэнергию», а оборудование комбината устарело, в связи с чем за эти годы компания понесла убытки на более чем 4 млрд гривен ($182 млн по текущему курсу). «Чтобы частично компенсировать затраты на текущие расходы, предприятие реализует неликвидные активы, хранящиеся на его складах», - говорил представитель UC Rusal.

Предприятие ЗАлК в 2001 г. купило российское ЗАО «АвтоВАЗ-инвест», компания по условиям договора должна была погасить долги перед Укрэксимбанком на сумму более $75 млн. В 2004 г. собственником ЗАлКа стала российская группа «Суал», а в 2007 г. комбинат перешел под контроль UC Rusal. Невыполнение инвестобязательств покупателями ЗАО «АвтоВАЗ-инвест» и Velbay Holdings Limited (на конец 2014 г. ей принадлежало 97,547% ЗАлКа) стало причиной обращения Генпрокуратуры Украины в суд с требованиями о возврате проданного пакета в госсобственность.