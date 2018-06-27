Акционеры ГАЗа одобрили выплату дивидендов и отказались от допэмиссии

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Евгений Разумный / Ведомости
В Нижнем Новгороде завершилось годовое собрание акционеров ПАО «ГАЗ». Оно традиционно проходило в здании штаб-квартиры группы ГАЗ, входящей в машиностроительный холдинг Олега Дерипаски «Русские машины».
Кворум был - на 11.00 зарегистрировались акционеры и их представители 95,39% акций, имеющих право голосовать.
ГАЗ - головная компания группы. Предприятия группы выпускают легкие коммерческие автомобили (LCV) и автобусы (лидирует в этих сегментах), грузовики, двигатели, автокомпоненты, а также легковые автомобили и LCV по контрактной схеме для группы VW и Daimler соответственно. Чистая прибыль группы ГАЗ в 2017 г. по МСФО выросла более чем в 3 раза до 3,5 млрд руб., ПАО «ГАЗ» по РСБУ - в 2,7 раза до 218,9 млн руб.
На собрании акционеры ГАЗа, как и рекомендовал совет директоров, одобрили выплату дивидендов по итогам 2017 г. только по привилегированным акциям - 4,39 руб. на акцию.
Уставный капитал ГАЗа разбит на 18,52 млн обыкновенных (номиналом 1 руб.) и 1,45 млн привилегированных акций (таким же номиналом). Компания выплачивает дивиденды уже шесть лет подряд и каждый год только по привилегированным акциям. Самые большие выплаты были по итогам 2012 г. - 13,72 руб. за бумагу. Тогда ГАЗ получил 684,7 млн руб. прибыли (годом ранее - 1,9 млрд руб., но дивиденды не выплачивались).
Акионеры также по рекомендации совета директоров отказались от ранее одобренной допэмиссии акций ГАЗа на 62,9 млрд руб. (планировалось выпустить по закрытой подписке 91,94 млн акций номинальной стоимостью 1 руб. по цене размещения 684 руб.). Допэмиссия рассматривалась как альтернатива привлечению денег у банков.
Недавно стало известно, что российские власти могут кредитовать компанию через Промсвязьбанк, опорный банк предприятий ОПК и госкомпаний, - в связи с попаданием группы под американские санкции.
Среди других вопросов, вынесенных на голосование акционеров, - выбор нового состава совета директоров. На 9 мест претендовало 15 кандидатов, в том числе врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, но он не вошел в итоге в совет. Места сохранили 7 человек. Ушли директор по персоналу «Базового элемента» Артем Леонтьев (был в списках кандидатов и вингвый совет) и старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь. Их сменили директор по правовым вопросам «Русских машин» Александр Горлов и финансовый директор «Русских машин» Марина Басова.
В апреле минфин США включил в санкционный список Дерипаску и восемь его компаний, в том числе «Русские машины» и «Группу ГАЗ». Американским резидентам запрещено вести с ними бизнес и владеть их ценными бумагами (по дополнительному решению отношения нужно прекратить не в июне, а в октябре 2018 г.). На резидентов других стран формально запрет не распространяется, но за сотрудничество с компаниями из списка они сами могут попасть под санкции. При этом минфин допустил снятие санкций, если доля Дерипаски опустится ниже контрольной.
На собрании один из акционеров ГАЗа спросил, как повлияют введенные против группы ГАЗ американские санкции. «Мы должны активно работать, чтобы выйти из-под режима санкций», - заявил в ответ президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. По его словам, компания намерена это сделать до 23 октября, то есть до окончания переходного периода для прекращения отношений с группой ГАЗ американских резидентов. Ранее компания уже обращалась с американским властям с просьбой снять санкции, предоставив план действий (подробности плана он не раскрыл), в ответ как раз и был продлен этот переходный период, пояснил Сорокин. По его словам, компании группы работают и сотрудничают с контрагентами, включая иностранные, в штатном режиме и не останавливали свою инвестпрограмму.
Другой вопрос от акционеров был связан с причиной отмены допэмиссии. Решение о допэмиссии принималось до 6 апреля, когда группа ГАЗ попала в санкционный список, и желание ее отменить связано с тем, что сейчас для допэмиссии «не самое лучшее время», ответил Сорокин
В начале июня стало стало известно, что Олег Дерипаска обсуждает возможность продажи части доли в группе ГАЗ, чтобы вывести компанию из-под американских санкций. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники и подтверждал «Ведомостям» сотрудник компании – контрагента группы ГАЗ. Переговоры Дерипаска ведет с миноритарными акционерами, в том числе с председателем совета директоров группы ГАЗ Зигфридом Вольфом, поясняло агентство.
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель / ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо / ТАСС
Владелец компании Coalco International, президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Альфа-банк» Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Основательница «Интеко», жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Председатель набсовета банка «Система» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов / ТАСС
Бизнесмен Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Главный исполнительный директор Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бывший владелец «Мой банк», экс-сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент Evraz Plc Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Заместитель председателя совета директоров «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Член совета директоров «Русснефти» Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка, председатель совета директоров ОАО «Гостиница Украина» Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян / ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА), президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Частный инвестор, совладелец ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев / РИА Новости
Председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин / ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Бывший гендиректор компании «Сильвинит» (в 2011 г. была присоединена к «Уралкалию») Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Основатель банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор «УГМК-холдинга» Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель / ТАСС
Президент МГК "Арети" Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов / ТАСС
Владелец контрольных пакетов в СУЭК и «Еврохиме» Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Соучредитель TPS Real Estate Holding и TPS Avia (в 2016 г. стала владельцем почти 70% аэропорта «Шереметьево») Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Председатель совета директоров группы ТАИФ Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Председатель совета директоров банка «Национальный стандарт» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Президент группы ИСТ Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТПС Недвижимость» и «Шереметьево Холдинг» Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Бизнесмен, совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров ПАО «Протек» Вадим Якунин