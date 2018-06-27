Акционеры ГАЗа одобрили выплату дивидендов и отказались от допэмиссии

Евгений Разумный / Ведомости

В Нижнем Новгороде завершилось годовое собрание акционеров ПАО «ГАЗ». Оно традиционно проходило в здании штаб-квартиры группы ГАЗ, входящей в машиностроительный холдинг Олега Дерипаски «Русские машины».

Кворум был - на 11.00 зарегистрировались акционеры и их представители 95,39% акций, имеющих право голосовать.

ГАЗ - головная компания группы. Предприятия группы выпускают легкие коммерческие автомобили (LCV) и автобусы (лидирует в этих сегментах), грузовики, двигатели, автокомпоненты, а также легковые автомобили и LCV по контрактной схеме для группы VW и Daimler соответственно. Чистая прибыль группы ГАЗ в 2017 г. по МСФО выросла более чем в 3 раза до 3,5 млрд руб., ПАО «ГАЗ» по РСБУ - в 2,7 раза до 218,9 млн руб.

На собрании акционеры ГАЗа, как и рекомендовал совет директоров, одобрили выплату дивидендов по итогам 2017 г. только по привилегированным акциям - 4,39 руб. на акцию.

Уставный капитал ГАЗа разбит на 18,52 млн обыкновенных (номиналом 1 руб.) и 1,45 млн привилегированных акций (таким же номиналом). Компания выплачивает дивиденды уже шесть лет подряд и каждый год только по привилегированным акциям. Самые большие выплаты были по итогам 2012 г. - 13,72 руб. за бумагу. Тогда ГАЗ получил 684,7 млн руб. прибыли (годом ранее - 1,9 млрд руб., но дивиденды не выплачивались).

Акионеры также по рекомендации совета директоров отказались от ранее одобренной допэмиссии акций ГАЗа на 62,9 млрд руб. (планировалось выпустить по закрытой подписке 91,94 млн акций номинальной стоимостью 1 руб. по цене размещения 684 руб.). Допэмиссия рассматривалась как альтернатива привлечению денег у банков.

Недавно стало известно, что российские власти могут кредитовать компанию через Промсвязьбанк, опорный банк предприятий ОПК и госкомпаний, - в связи с попаданием группы под американские санкции.

Среди других вопросов, вынесенных на голосование акционеров, - выбор нового состава совета директоров. На 9 мест претендовало 15 кандидатов, в том числе врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, но он не вошел в итоге в совет. Места сохранили 7 человек. Ушли директор по персоналу «Базового элемента» Артем Леонтьев (был в списках кандидатов и вингвый совет) и старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь. Их сменили директор по правовым вопросам «Русских машин» Александр Горлов и финансовый директор «Русских машин» Марина Басова.

В апреле минфин США включил в санкционный список Дерипаску и восемь его компаний, в том числе «Русские машины» и «Группу ГАЗ». Американским резидентам запрещено вести с ними бизнес и владеть их ценными бумагами (по дополнительному решению отношения нужно прекратить не в июне, а в октябре 2018 г.). На резидентов других стран формально запрет не распространяется, но за сотрудничество с компаниями из списка они сами могут попасть под санкции. При этом минфин допустил снятие санкций, если доля Дерипаски опустится ниже контрольной.

На собрании один из акционеров ГАЗа спросил, как повлияют введенные против группы ГАЗ американские санкции. «Мы должны активно работать, чтобы выйти из-под режима санкций», - заявил в ответ президент группы ГАЗ Вадим Сорокин. По его словам, компания намерена это сделать до 23 октября, то есть до окончания переходного периода для прекращения отношений с группой ГАЗ американских резидентов. Ранее компания уже обращалась с американским властям с просьбой снять санкции, предоставив план действий (подробности плана он не раскрыл), в ответ как раз и был продлен этот переходный период, пояснил Сорокин. По его словам, компании группы работают и сотрудничают с контрагентами, включая иностранные, в штатном режиме и не останавливали свою инвестпрограмму.

Другой вопрос от акционеров был связан с причиной отмены допэмиссии. Решение о допэмиссии принималось до 6 апреля, когда группа ГАЗ попала в санкционный список, и желание ее отменить связано с тем, что сейчас для допэмиссии «не самое лучшее время», ответил Сорокин

В начале июня стало стало известно, что Олег Дерипаска обсуждает возможность продажи части доли в группе ГАЗ, чтобы вывести компанию из-под американских санкций. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники и подтверждал «Ведомостям» сотрудник компании – контрагента группы ГАЗ. Переговоры Дерипаска ведет с миноритарными акционерами, в том числе с председателем совета директоров группы ГАЗ Зигфридом Вольфом, поясняло агентство.

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