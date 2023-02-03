Квоту на беспошлинный импорт говядины в Россию сократили в два раза

Квоту на беспошлинный импорт говядины в Россию сократили в два разаЕЭК разрешила в 2023 году ввезти в Россию в льготном режиме только 100 000 тонн
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 3 февраля 2023 г. согласовала беспошлинный ввоз в Россию в этом году 100 000 т говядины, сообщается на сайте ЕЭК. Решение принято по предложению России. Мера должна обеспечить сырьем производителей мясных консервов и колбасных изделий, а также стабилизировать цены на такую продукцию для потребителей, говорится в сообщении ЕЭК.
Представитель Минсельхоза России, инициировавшего льготу, говорит, что она позволит обеспечить мясопереработчиков необходимыми объемами и видами мяса.
Возможность беспошлинного ввоза была введена в 2022 г. Тогда разрешили по нулевой ставке импортировать в Россию 200 000 т говядины и 100 000 т свинины (обычные ставки – 15% и 25% соответственно). Импорт свинины в 2022 г., по оценкам Национального союза свиноводов, вырос на 53% до 17 980 т, говядины — на 1% до 289 480 т.
Решение ЕЭК было предсказуемо, поскольку регуляторы стран, входящих в ЕАЭС (РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения), нацелены прежде всего на стабилизацию цен на говядину, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Отказ от продления квот на свинину связан со стабильной стоимостью этого мяса, считает гендиректор «ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская.
Источник в одной из компаний, специализирующихся на выращивании крупного рогатого скота (КРС), напоминает, что инициатива изначально вводилась для стабилизации цен на продукцию мясной переработки – колбасы и сосиски. Но по итогам 2022 г. их цена выросла на 13,5% до 380 руб. за кг, а в 2023 г. может вырасти еще на 7% до 400-410 руб. за кг. Мясо КРС используется только в премиальных сегментах продукции переработки, регулировать стоимость которых для социально незащищенных категорий населения не стоит, а основная доля мяса в производстве колбас и сосисок – птица и свинина, говорит собеседник «Ведомостей».
Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк считает, что появление альтернативной говядины на рынке не позволит нарастить собственное производство. По его словам, важен не сам объем импорта, который в масштабах общего производства минимальный, а сам сигнал, что Минсельхоз может инициировать такие предложения, решая сиюминутные вопросы с ценой.
В 2022 г. выпуск говядины во всех категориях хозяйств снизился на 3,6% до 1,58 млн т, подсчитали в агентстве EMEAT. Объем льготы формировался исходя из данных Минсельхоза о балансе производства и потребления и не окажет существенного влияния на объем производства в России, уверен представитель Минэкономразвития.
Продление льготного ввоза может привести к дальнейшему снижению инвестиционной активности в мясном скотоводстве и производстве говядины, считает Юшин. Он уточняет, что сроки окупаемости даже самых эффективных проектов превышают 10-12 лет. Чтобы вырастить теленка до оптимальных весовых кондиций даже на самых качественных кормах, потребуется от 18 до 20 месяцев. Для бройлера этот показатель составляет около 40 дней, для свиней – 175-180 дней, поясняет Юшин.
Россия сейчас обеспечена говядиной всего на 80-82%, добавляет Костюк. При этом, продолжает он, заградительные пошлины на свинину и птицу привели к тому, что российские компании смогли в течение 8-10 лет полностью обеспечить собственное потребление и даже превысить его, что сейчас и провоцирует снижение цен. Выпуск птицы в 2022 г. вырос на 4,4% до 5,1 млн т в убойном весе, свинины – на 5% до 4,2 млн т в убойном весе, подсчитали в EMEAT. С говядиной регуляторы решили пойти по другому пути, которые отпугивает инвесторов самим фактом возможного ввоза альтернативной говядины, поясняет Костюк.
Россия имеет потенциал для наращивания производства говядины как на внутреннем рынке, так и для экспорта, прежде всего в Китай, считает Юшин. Общий объем экспорта в КНР, по оценкам НМА, в 2022 г. снизился с 21 500 до 21 000 т.
Как считает Юшин, по мере восстановления мировой экономики и снижения инфляции уже в среднесрочной перспективе на глобальном рынке возникнет дефицит говядины. И тогда Россия не только упустит шанс заработать на поставках в десятки стран мира, но и будет вынуждена покупать говядину в Южной Америке, прогнозирует он.
Нарастить производство говядины в 2023 г. может помочь субсидия на выращивание бычков, которую с этого года ввел Минсельхоз, считает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. По его словам, на эти цели выделили около 600 млн руб. Но механизм предоставления субсидии таков, что мерой поддержкой смогут воспользоваться далеко не все животноводы, а только специализированные откормочные фермы или те, кто самостоятельно откармливает бычков до убоя.
Вопрос предоставления тарифной льготы в 0% касается 2023 г. и является следствием падения производства говядины в 2021-2022 гг., уверяет директор ассоциации «Объединение мясопереработчиков» (АСОМП) Екатерина Лучкина. По ее словам, импорт действительно играет важную роль в компенсации дефицита мяса КРС и фактически является рычагом для сдерживания роста внутренних цен. В 2022 г. удалось избежать серьезного скачка стоимости только благодаря тарифной льготе, считает Лучкина. Производственный цикл при выращивании КРС составляет не менее 2,5-3 года и размер пошлины не способен повлиять на динамику производства говядины в России, говорит она.