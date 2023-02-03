Квоту на беспошлинный импорт говядины в Россию сократили в два раза

Россия сейчас обеспечена говядиной всего на 80-82%, добавляет Костюк. При этом, продолжает он, заградительные пошлины на свинину и птицу привели к тому, что российские компании смогли в течение 8-10 лет полностью обеспечить собственное потребление и даже превысить его, что сейчас и провоцирует снижение цен. Выпуск птицы в 2022 г. вырос на 4,4% до 5,1 млн т в убойном весе, свинины – на 5% до 4,2 млн т в убойном весе, подсчитали в EMEAT. С говядиной регуляторы решили пойти по другому пути, которые отпугивает инвесторов самим фактом возможного ввоза альтернативной говядины, поясняет Костюк.