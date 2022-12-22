Импорт свинины в Россию по итогам года вырастет в 1,5 раза

Импорт свинины в Россию по итогам года вырастет в 1,5 разаЭто объясняется возможностями беспошлинного ввоза такого вида мяса
Импорт свинины в Россию по итогам 2022 г. вырастет на 48,8% до 16 800 т в убойном весе. Такой прогноз содержится в мониторинге ситуации на рынках мяса Российского союза птицеводов (Росптицесоюз), с которым ознакомились «Ведомости». Там говорится, что это единственный вид мяса, поставки которого увеличатся. К примеру, импорт курицы по итогам года снизится на 27,3% до 177 800 т, говядины — на 22,9% до 165 100 т. Запрос в Росптицесоюз остался без ответа.
Информацию о росте импорта свинины подтверждают в Национальном союзе свиноводов (НСС) и Национальной мясной ассоциации (НМА). Представитель НСС прогнозирует увеличение поставок на 54% до 18 000 т. При этом с 2012 г. объемы ввоза свинины непрерывно снижались и упали с 1,2 млн т до 12 000 т. Рост импорта в этом году связан с беспошлинным ввозом этого вида мяса в рамках квоты в 100 000 т, поясняет гендиректора НСС Юрий Ковалев. По его словам, с 2020 г. пошлина составляла 25% от стоимости продукции и на фоне достижения самообеспеченности в России импорт такого мяса практически обнулился.
В конце 2021 г. и 2022 г. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) предоставил возможность беспошлинного ввоза свинины и говядины. Эту меру инициировал российский Минсельхоз на фоне опасения роста оптовых цен на мясо из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС). Ковалев подтверждает, что из-за АЧС производство снизилось, но уже в IV квартале темпы выпуска продукции восстановилось. Из-за чего средние годовые оптовые цены на живых свиней по итогам года даже снизятся на 5% до 116-118 руб. за 1 кг (включая НДС). По данным НСС, выпуск свинины в стране за 11 месяцев 2022 г. вырос на 7,4% до 4,7 млн т.
Рост производства свинины привел к тому, что импорт не стал выгоден и даже квоту в 100 000 т участники рынка полностью не выбрали, говорит Ковалев. Импорт же, по его словам, практически полностью остановился в III квартале. Ковалев считает, что он не будет расти и в 2023 г. По его словам, ключевой фактор — продолжающийся рост собственного производства и снижение экспорта, которые приводят к дополнительному объему продукции на внутреннем рынке. Внешние поставки свинины по итогам 2022 г. сократятся на 17,5% до 154 000 т, прогнозирует Росптицесоюз.
Что касается говядины, то в первое полугодие темпы импорта были невысокими из-за логистических трудностей, ухода компаний-перевозчиков и высокой волатильности рубля, говорит руководитель НМА Сергей Юшин. По его словам, в IV квартале производится 35-40% годового выпуска такого вида мяса, поэтому оптовые цены активно снижаются. Юшин указывает, что уже сейчас импортеры отдельные отруба продают в минус. Росптицесоюз по итогам года прогнозирует рост производства говядины на 1% до 1,55 млн т, тогда как по итогам января — ноября выпуск снизился на 7,1% до 1,34 млн т.
На стоимость говядины дополнительно влияет и снижение потребительского спроса: часть потребителей переходит на индейку как альтернативу мясу крупного рогатого скота, добавляет Юшин. В итоге цены на индейку держатся на уровне прошлого года и даже выше, несмотря на заметный рост производства. Часть потребителей переходит на более дешевую свинину и курицу, оптовые и розничные цены на которые уже ниже уровня прошлого года, заключает Юшин. По данным ценовых мониторингов аналитического агентства Ad Libitum (при участии НСС, Национального союза птицеводов и Института конъюнктуры аграрного рынка) оптовая стоимость филе индейки в первой декаде декабря была на 10% выше уровня аналогичного года и равнялись 320 руб. за 1 кг, товарных свиней — ниже на 1% (107 руб. за кг), тушки бройлера — на 4% до 133 руб. за кг.