Импорт свинины в Россию по итогам года вырастет в 1,5 раза

На стоимость говядины дополнительно влияет и снижение потребительского спроса: часть потребителей переходит на индейку как альтернативу мясу крупного рогатого скота, добавляет Юшин. В итоге цены на индейку держатся на уровне прошлого года и даже выше, несмотря на заметный рост производства. Часть потребителей переходит на более дешевую свинину и курицу, оптовые и розничные цены на которые уже ниже уровня прошлого года, заключает Юшин. По данным ценовых мониторингов аналитического агентства Ad Libitum (при участии НСС, Национального союза птицеводов и Института конъюнктуры аграрного рынка) оптовая стоимость филе индейки в первой декаде декабря была на 10% выше уровня аналогичного года и равнялись 320 руб. за 1 кг, товарных свиней — ниже на 1% (107 руб. за кг), тушки бройлера — на 4% до 133 руб. за кг.