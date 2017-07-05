Анонс «Ведомостей» на 6 июля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
в России все чаще увольняют сотрудников за посты в соцсетях;
миллионы евро в год тратят российские компании на лоббизм в ЕС;
чем больше в компании инженеров, тем выше производительность труда, даже если они работают не по специальности.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подвел в интервью итоги Кубка конфедераций по футболу
и статью на полосе «Комментарии»: почему растет ВВП, но не растут реальные доходы населения.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».