Анонс «Ведомостей» на 6 июля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в России все чаще увольняют сотрудников за посты в соцсетях;

миллионы евро в год тратят российские компании на лоббизм в ЕС;

чем больше в компании инженеров, тем выше производительность труда, даже если они работают не по специальности.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подвел в интервью итоги Кубка конфедераций по футболу

и статью на полосе «Комментарии»: почему растет ВВП, но не растут реальные доходы населения.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».