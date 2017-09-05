РФПИ ожидает двукратного роста капитализации «Транснефти»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает двукратного роста капитализации «Транснефти» в результате увеличения дивидендов и повышения эффективности, передает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

По его словам, фонд вместе с партнерами из стран Азии и Ближнего Востока собирается увеличить инвестиции в акции компании, с правительством обсуждается план конвертации «префов» «Транснефти» в обыкновенные акции.

«Мы уже начали обсуждение с правительством наших предложений о том, что конвертация была бы полезна. Государство в любом случае не потеряет контроль, потому что у государства 78% акций», - сказал он на полях Восточного экономического форума.