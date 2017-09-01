«Транснефть» увеличила выплаты акционерам

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До сих пор «Транснефть» платила меньше Е. Егоров / Ведомости

«Транснефть» за первое полугодие 2017 г. выплатит дивиденды в размере 3875 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 27,607 млрд руб. Совет директоров одобрил эту сумму еще в конце мая, но тогда не были известны финансовые результаты за первое полугодие. Получается, что на промежуточные дивиденды монополия направит около 24% чистой прибыли по МСФО или почти всю прибыль по РСБУ. «Транснефть» не планирует занимать или сокращать инвестпрограмму в связи с выплатой этой суммы, сказал представитель монополии.