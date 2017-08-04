«Транснефть» допускает конвертацию привилегированных акций в обыкновенные

Доля государства в монополии при этом не снизится

Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Государство сохранит долю

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Государство настаивает на том, чтобы у Росимущества остался 75%-ный пакет в уставном капитале, поясняет собеседник, близкий к «Транснефти» Е. Егоров / Ведомости

Конвертация привилегированных акций «Транснефти» в обыкновенные в перспективе возможна, считает президент компании Николай Токарев. «Конечно, владельцам привилегированных акций хотелось бы иметь сконвертированный вариант, но эти решения принимает акционер», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»). 100% обыкновенных акций принадлежит государству, это 78,1% от уставного капитала. Получить комментарии Росимущества в четверг вечером не удалось.