ТЭК
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Государство сохранит долю

«Транснефть» допускает конвертацию привилегированных акций в обыкновенные

Доля государства в монополии при этом не снизится

Конвертация привилегированных акций «Транснефти» в обыкновенные в перспективе возможна, считает президент компании Николай Токарев. «Конечно, владельцам привилегированных акций хотелось бы иметь сконвертированный вариант, но эти решения принимает акционер», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»). 100% обыкновенных акций принадлежит государству, это 78,1% от уставного капитала. Получить комментарии Росимущества в четверг вечером не удалось.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике