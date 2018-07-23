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В Германии возникла нехватка пивных бутылок из-за жары

Летняя жара в Германии создала проблемы для пивоваров в Германии: они столкнулись с дефицитом бутылок. Об этом пишет The Telegraph.

При покупке пива в Германии надо заплатить депозит в 8-15 центов за бутылку, отмечает The Telegraph. Его вернут при сдаче использованной бутылки. Обычно в немецких супермаркетах длинные очереди тех, кто хочет вернуть тару. После этого бутылки возвращаются пивоварам, чтобы те могли их повторно использовать. Однако из-за жары спрос на пиво опережает темп возврата бутылок, уточняет The Telegraph.

Эта проблема появилась не впервые. Летом всегда есть задержки доставок бутылок, но в этом году проблема особо острая, заявил представитель Ассоциации немецких пивоваров Марк-Оливер Хунхольц. К примеру, в 2012 г. проблема стояла так остро, что мюнхенская пивоварня Hofbräu продавала пиво только в обмен на пустые бутылки.

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