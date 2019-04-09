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Спрос на облигации Saudi Aramco превысил $100 млрд

Заказы инвесторов на покупку дебютных евробондов Saudi Aramco достигли уже $100 млрд, сообщает Financial Times. Размещение должно состояться во вторник 9 апреля. Ранее сообщалось, что организаторы эмиссии намерены привлечь минимум $10 млрд.

Saudi Aramco собирается разместить шесть типов бондов со сроком погашения от трех до 30 лет. Предполагается, что их доходности будут примерно равны доходностям аналогичных суверенных саудовских облигаций. При этом спрос на бонды Saudi Aramco оказался даже выше, чем на гособлигации, когда страна впервые вышла на международный долговой рынок в 2016 г. Тогда инвесторы сделали заказы на $67 млрд.

Сейчас особый интерес у них вызывают 20- и 30-летние облигации, потому что они считают их доходности относительно привлекательными, пишет FT со ссылкой на банкира, знакомого с деталями эмиссии. На фоне ажиотажа вокруг Saudi Aramco доходность 20-летних саудовских гособлигаций опустилась примерно на 0,2 процентного пункта до 4,58%. Доходности облигаций снижаются, когда их цена растет.

Saudi Aramco изначально собиралась провести IPO. Власти надеялись, что компания может быть оценена в $2 трлн. Однако IPO пришлось отложить, и оно вряд ли состоится раньше 2021 г. В преддверии размещения облигаций Saudi Aramco впервые раскрыла свои финансовые результаты. Ее чистая прибыль по итогам прошлого года выросла на 46,3% до $111,1 млрд при выручке $355,9 млрд. Таким образом, она является самой прибыльной компанией в мире. Как утверждает Saudi Aramco, она не нуждается в заемных средствах и эмиссия облигаций не связана с покупкой ею нефтехимической компании Sabic за $69 млрд. Многие наблюдатели полагают, что так компания хочет наладить связи с международными инвесторами, пишет Reuters.

Высокий спрос свидетельствует об интересе инвесторов к саудовским финансовым активам, несмотря убийство журналиста и диссидента Джамаля Хашкоджи в здании саудовского консульства в Стамбуле октябре 2018 г. После этого скандала некоторые иностранные бизнесмены отказались от совместных проектов с королевством.