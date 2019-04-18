Новости
Бизнес
Новости

Ozon начал выпускать для клиентов банковскую карту

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ozon.ru запустил неименные банковские карты Ozon.Card, сообщила «Коммерсанту» представитель компании.

Технологическим партнером компании стал Центр финансовых технологий (ЦФТ). Эмитент карт — «дочка» центра РНКО «Платежный центр», оператор платежной системы «Золотая корона». У Ozon.ru и ЦФТ есть общий миноритарный акционер — фонды Baring Vostok.

Ozon.Card первоначально будет запущена в бета-режиме для 20 000 клиентов-москвичей. Позже ритейлер запустит ее еще в семи регионах. Карту можно будет заказать на сайте и получить в пунктах выдачи компании. Ozon.ru обещает, что карта будет иметь бесплатное обслуживание с возможностью пополнения через приложение Ozon.Card и банкоматы.

По карте будет иметься кэщбек — 3% за покупки на Ozon.ru и 1,5% в других местах. Далее ритейлер планирует развивать партнерских программы с другими участниками рынка, подчеркнула компания. 

Ранее в апреле Ozon запустил платформу Ozon.Invest, с помощью которой физические лица могут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса. Пользователи могут вложить деньги в развитие поставщиков онлайн-ритейлера.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В конце марта Владимир Сороквин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

В нем говорится, что без этих денег концерн, находящийся под американскими санкциями, видит риск дефолта. Из-за санкций, указывает компания, она вынуждена была увеличить в 2018 г. кредитный портфель на 20,7 млрд руб. — до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал — на 24,7 млрд руб. По итогам года отрицательный денежный поток составил 11,3 млрд руб.: ГАЗ потратил на увеличение оборотного капитала все собственные средства, включая полученную прибыль, подчеркивается в письме.

Компания обращает внимание на риски снижения производства на 40% во втором полугодии из-за действия санкций. Это вместе с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель.

Деньги, полученные от государства, компания планирует направить на субсидирование процентной ставки по кредитам, увеличив портфель таких субсидированных кредитов вдвое, до 66,6 млрд руб., из-за невозможности обслуживать его в условиях санкций. В сумме в период с 2019 по 2021 г. это потребует более 9 млрд руб.

Такие обращения, учитывая социальную значимость предприятия, «тщательно рассматриваются» и решений пока не принято, сообщили в аппарате Козака. Минфин отметил, что администратором субсидий, которые просит ГАЗ, выступает Минпромторг. Последнее не ответило на запрос «Коммерсанта».

16 апреля иностранные журналисты побывали на центральном заводе группы в Нижнем Новгороде. Дерипаска в разговоре с ними отметил, что Кремль «следит, как ястреб, сверху за тем, насколько далеко эта машина [группа ГАЗ] поедет» (цитата по Financial Times). «Это великая возможность для бюрократов получить больше игрушек в России, в которой почти 70% экономики принадлежит государству», — подчеркнул он.

Дерипаска, используя яркие заявления, пытается убедить западное сообщество, что в результате санкций государство получит актив, а «простые граждане» пострадают, считают источники «Коммерсанта» на рынке. 17 апреля на заявление бизнесмена ответил руководитель Минпромторг Денис Мантуров, подчеркнув, что вариант национализации пока не обсуждался.

Как отметила в разговоре с «Коммерсантом» вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева, в компании пока не видят, что у правительства есть понимание, «насколько тяжелые последствия для наших заводов и в целом отрасли несет санкционное положение ГАЗа». Ни по одному из запросов ГАЗа в этом году не была оказана антисанкционная поддержка, подчеркнула она.

Источник на рынке обращает внимание на то, что 2018 г. ГАЗ стал мажоритарным получателем транша по закупкам школьных автобусов и машин скорой помощи, а также получил 2 млрд руб. авансовых платежей от Росгвардии за поставки машин. Сейчас, однако, говорит собеседник, в правительстве достаточно скептически относятся к концерну, полагая, что он «грамотно эксплуатирует свое положение», когда ограничительные меры США фактически еще не действуют. Такая позиция государства связана с успехами En+ и ожиданием такого же исхода по ГАЗу, но объективных причин для оптимизма нет, считает другой источник.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о необъявленном визите советника Трампа в Россию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа и директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл. Об этом сообщает «Коммерсант», не называя источники информации.

Как отмечает газета, официально стороны об этом визите не сообщали. По данным издания, Хилл встретилась с представителями российского Совбеза и МИД.

Это не первый визит Хилл в Москву в качестве советника Трампа, констатирует «Коммерсантъ». О ее предыдущих поездках, по информации газеты, также — по настоянию американской стороны — не сообщалось.

Фиона Хилл до прихода в администрацию американского президента была научным сотрудником вашингтонского Института Брукингса. Она — автор биографической книги «Путин: оперативник в Кремле».

Политика
Новости

На острове Мадейра при аварии туристического автобуса погибли 28 человек

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В результате ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра (Португалия) погибли по меньшей мере 28 человек, сообщает местное агентство Lusa. По данным властей, речь идет о 11 мужчинах и 17 женщинах.

Всего в автобусе был 51 человек, 22 из них доставлены в больницу, все они – граждане Германии, сообщает Euronews. Bild пишет о девяти погибших в результате ДТП немецких туристах. Как сообщает местное издание Diário de Notícias, автобус съехал с дороги и перевернулся.

О том, были ли в автобусе россияне, неизвестно. Российское посольство проверяет, были ли соотечественники среди пассажиров автобуса, рассказал «РИА Новости» представитель дипломатической миссии.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву могут предложить пост почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в структурах организации.

Пока такой должности в ЕАЭС нет, поэтому в чем именно могут заключаться будущие полномочия Назарбаева, неизвестно. О создании нового поста и назначении Назарбаева может быть объявлено на заседании высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане 29 мая. В этот день лидеры государств – членов союза, среди которых Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия, отметят пятилетнюю годовщину создания организации.

Один из источников газеты объяснил эту идею тем, что экс-президент Казахстана «много сделал для евразийской интеграции и еще много способен сделать». По словам другого собеседника, «опыт и авторитет Назарбаева пригодятся для позиционирования ЕАЭС на международной арене».

Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана 19 марта. Новым президентом страны стал бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сейчас Назарбаев возглавляет Совет безопасности Казахстана и является председателем партии Nur Otan.

Политика
Новости

Трамп сформировал спецгруппу юристов для анализа доклада Мюллера

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп собрал специальную группу юристов для изучения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает USA Today. «Мы будем в течение дня анализировать доклад», – рассказал изданию член юридической группы Джей Секулоу.

Всего анализировать доклад Мюллера будут около 10 юристов. Им будут помогать сотрудники администрации президента США. Каждый из специалистов будет отвечать за изучение отдельной части доклада. Как отмечает издание, короткое письменное заявление группы юристов Трампа будет распространено через полчаса после обнародования доклада, более подробное заявление – через несколько часов. Сам Трамп также планирует дать официальный комментарий и ответить на вопросы журналистов.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр пообещал обнародовать доклад комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США после его редактирования. Документ будет представлен конгрессу и общественности. По словам Барра, речь идет о публикации отредактированной версии доклада. «Мой первоначальный прогноз о публикации в середине апреля остается в силе», – говорил он. Команда Мюллера подготовила доклад и направила его Барру в марте 2019 г. В то же время конгресс был уведомлен об окончании расследования. В письме конгрессу говорилось, что следователи не выявили признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа во время выборов в 2016 г. Однако Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы, отмечалось в письме.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Выбор редактора
Финансы
Новости

Московская биржа рассказала о 50%-ном росте числа новых инвесторов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более 300 000 новых инвесторов – физических лиц пришло на российский биржевой рынок с начала года, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Московской биржи Александра Афанасьева. По его словам, в 2018 г. на 50% увеличилось число граждан и счетов, открытых ими у брокеров. Всего в прошлом году на российский фондовый рынок пришло 700 000 новых граждан России.

«В этом году на конец марта – 281 000, сейчас уже за 300 000 "новичков". 70% из них приходят через дигитальные, цифровые способы», – отметил Афанасьев в ходе презентации программы «Облигации для компаний МСП: новые возможности» на площадке Московской биржи. По его словам, большинство инвесторов выбирают ОФЗ как самый защищенный продукт с точки зрения кредитного и рыночного риска.

Число счетов физических лиц за январь – март 2019 г. увеличилось на 400 000 и составило 3,4 млн. В I квартале 2018 г. количество счетов выросло на 140 000.

В среду, 17 апреля, Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению инфляционных ОФЗ на 5,25 млрд руб. с погашением в 2028 г. Не было заявок по приемлемым ценам, отметили в ведомстве. Это первый подобный случай в этом году: последний раз ведомство признавало аукцион несостоявшимся еще в декабре 2018 г., тоже из-за отсутствия приемлемых цен. Инфляционные ОФЗ отличаются от обычных тем, что их номинал регулярно пересчитывается в зависимости от роста потребительских цен. Как и по обычным, по ним платятся купоны. С начала года министерство разместило инфляционные ОФЗ только один раз – 20 марта. Тогда бумаги были проданы на сумму 1,59 млрд руб. Средневзвешенная доходность по ним составила 3,28%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста 24 моряков, задержанных в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора. Он утверждал, что это необходимо для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса. Журналистов и родных подсудимых допустили в зал заседаний только на оглашение постановлений, уточняет «РИА Новости». Срок следствия по делу установлен до 25 августа.

Украинские моряки находятся под арестом в московских СИЗО после того, как 25 ноября в Черном море произошел инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины. Те пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Российские пограничники сообщили, что корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться, и в итоге задержали их вместе с экипажами. Всем 24 украинцам Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Российский президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, заявив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые фактически и руководили этой операцией. Он подчеркивал, что провокация была направлена на то, чтобы повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами. Киев обвинения в адрес моряков отрицает и считает их военнопленными.

Бизнес
Новости

Путин наградил топ-менеджеров «Роснефти» орденами за заслуги перед Отечеством

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями топ-менеджеров и сотрудников «Роснефти». Копия документа опубликована на официальном портале правовой информации. Награды присвоены «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса», отмечается в указе. В общей сложности награждено около 60 сотрудников компании.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени присвоен финансовому директору «Роснефти» Петру Лазареву, гендиректору дочерней компании «РН-Юганскнефтегаз» Хасану Татриеву. Орденом Александра Невского награждены вице-президенты «Роснефти» Павел Федоров и Андрей Шишкин. Ордена Почета удостоились вице-президенты «Роснефти» Геннадий Букаев, Александр Романов, Отабек Каримов, Андрей Чириков и пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Этой награды также удостоены руководители и сотрудники московского подразделения компании и дочерних «РН-Ванкор», «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Бурение». Вице-президенты «Роснефти» Эрик Морис Лирон и Аврил Мари Анн Конрой награждены орденом Дружбы.

Леонтьев пояснил РБК, что награды были присвоены сотрудникам компании «в ознаменование 25-летия компании, за коллективные заслуги и выдающиеся успехи в работе компании в целом».

У кого из госменеджеров есть орден от президента

Выбор редактора
Политика
Новости

Тимошенко назвала «объективной реальностью» победу Зеленского на выборах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая третье место по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины, считает, что украинским лидером станет шоумен Владимир Зеленский. Об этом она сообщила в своем Facebook. Его победу она назвала «объективной реальностью» и призвала подумать, «как с этим жить дальше».

Тимошенко отметила, что украинцам нужно «вернуться с политической войны» и перестать задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре. «Потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский», – подытожила она.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которому за Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 48,4% граждан, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 17%. Число не определившихся с выбором кандидата граждан составило 17,9%, еще 8,8% отказались назвать имя претендента на президентское кресло, за которого они готовы отдать свой голос.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Как сообщила Центральная избирательная комиссия страны, никто из кандидатов не смог в первом туре набрать 50% голосов, необходимых для победы. После окончательного подсчета протоколов Зеленский лидировал с 30,24% голосов избирателей, Порошенко поддержали 15,95% граждан страны, пришедших на выборы. Третье место в первом туре заняла Тимошенко, набравшая 13,4% голосов. Второй тур назначен на 21 апреля.

Финансы
Новости

Индекс РТС показал максимальный рост за год

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил максимум более чем за год – с марта 2018 г. По итогам торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,3% до 2568,26 пункта, индекс РТС – на 0,8% до 1265,51 пункта. Биржевой курс доллара снизился на 19 коп. и составил 63,91 руб.

Цена барреля Brent днем впервые с ноября превысила $72. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на 20.00 мск увеличилась на 0,09% и составила $71,79 за баррель, нефть марки WTI с поставкой в июне подорожала на 0,1% до $64,23 за баррель.

Индекс Мосбиржи 10 апреля на фоне укрепления рубля достиг нового исторического максимума – 2591,69 пункта.

Выбор редактора
Политика
Новости

ЦИК Турции подтвердил победу оппозиционера на выборах мэра Стамбула

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ЦИК Турции признал победу кандидата от оппозиционной республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула, сообщает агентство Reuters. «Кандидат на пост мэра Стамбула (Э.Имамоглу) получил от избирательных органов сертификат (о признании мэром)», – уточняет агентство.

В то же время турецкий ЦИК еще не принял решения по требованию правящей Партии справедливости и развития (ПСР) об оспаривании итогов выборов в Стамбуле. Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требовала их аннулировать. Сроки вынесения решения пока неизвестны.

По результатам местных выборов в Турции, которые прошли 31 марта, ПСР потеряла позиции в Анкаре и Стамбуле. Ее представители оспорили результаты выборов в ЦИК, требуя аннулировать итоги голосования в Стамбуле.

Победа оппозиции в Стамбуле – сигнал для сторонников Эрдогана, отмечает агентство. До этого ее представители в течение многих лет удерживали за собой пост мэра города.

Читать ещё
Preloader more
Фото