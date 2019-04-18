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Мутко назвал сумму долгов за свет и газ в республиках Северного Кавказа

Задолженность за потребление электроэнергии и газа в субъектах Северо-Кавказского федерального округа составляет 120 млрд руб., сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Об этом он сказал на заседании коллегии Министерства по делам Северного Кавказа (слова Мутко приводит «Интерфакс»). Вице-премьер констатировал, что необходимо повышать платежную дисциплину.

В январе суд в Грозном по требованию прокуратуры обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения Чечни за газ. Сумма долга составила 9,353 млрд руб., она была сформирована в период с начала 2007 г. до конца сентября 2015 г. включительно. Однако Верховный суд Чечни в апреле отменил это решение.

А ранее 18 апреля глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что регион теряет из-за хищений примерно треть всего поставляемого ему газа. По его словам, правоохранительные органы уже возбудили 11 уголовных дел по фактам хищения газа, по ним проходят около 250 человек разного уровня.