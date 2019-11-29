«Яндекс» открыл торговые точки для продажи своих устройств
Точки открыты в ТЦ «Тройка», «Охта Молл» и «Радуга» — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге соответственно. Площадь островков — 1,4 кв. м. В ассортименте — товары собственной разработки: умные колонки «Яндекс.Станция», медиаплеер «Яндекс.Модуль», устройства для умного дома, а также брендированная продукция, к примеру одежда.
Партнером «Яндекса» в проекте стала компания ProStore, она будет и продавцом продукции «Яндекса», уточнила компания. Как свидетельствуют данные Kartoteka.ru, ProStore на паритетных началах принадлежит сооснователю Оксане Любивой и логистической компании IML.
По оценке директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, стоимость аренды места под «островок» варьируется от 300 000 до 500 000 руб. в месяц. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал другую сумму: 100 000 руб. в месяц для Москве и около 60 000 руб. в регионах.