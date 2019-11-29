Бизнес

«Яндекс» открыл торговые точки для продажи своих устройств

Ведомости
Ведомости

«Яндекс» открыл собственные точки продаж в формате «островков» в трех городах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. 

Точки открыты в ТЦ «Тройка», «Охта Молл» и «Радуга» — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге соответственно. Площадь островков — 1,4 кв. м. В ассортименте — товары собственной разработки: умные колонки «Яндекс.Станция», медиаплеер «Яндекс.Модуль», устройства для умного дома, а также брендированная продукция, к примеру одежда. 

Партнером «Яндекса» в проекте стала компания ProStore, она будет и продавцом продукции «Яндекса», уточнила компания. Как свидетельствуют данные Kartoteka.ru, ProStore на паритетных началах принадлежит сооснователю Оксане Любивой и логистической компании IML. 

По оценке директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, стоимость аренды места под «островок» варьируется от 300 000 до 500 000 руб. в месяц. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал другую сумму: 100 000 руб. в месяц для Москве и около 60 000 руб. в регионах.

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