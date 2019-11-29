«Яндекс» открыл торговые точки для продажи своих устройств

Точки открыты в ТЦ «Тройка», «Охта Молл» и «Радуга» — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге соответственно. Площадь островков — 1,4 кв. м. В ассортименте — товары собственной разработки: умные колонки «Яндекс.Станция», медиаплеер «Яндекс.Модуль», устройства для умного дома, а также брендированная продукция, к примеру одежда.